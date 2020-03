Lewis Hamilton jaagt op vier records van Michael Schumacher in nieuw seizoen Formule 1

De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) kan verschillende records van de Duitser Michael Schumacher evenaren of verbeteren in het Formule 1-seizoen 2020, dat komende zondag van start gaat met de Grote Prijs van Australië in Melbourne.

LEES OOK. Max Verstappen voor seizoensstart over zijn imago, titelkansen en alle heisa: “Ik heb ook een leven naast de Formule 1”

1) Schumacher heeft zeven wereldtitels (1994-1995, 2000-2004) achter zijn naam, niemand deed beter in de F1-geschiedenis. Na zijn eindzege van vorig jaar is de 35-jarige Hamilton echter genaderd tot op één titel. De Brit was ook al de beste in 2008, 2014, 2015, 2017 en 2018. Slechts twee andere nog actieve piloten wisten zich tot wereldkampioen te kronen: de 32-jarige Duitser Sebastian Vettel (2010-2013) en de 40-jarige Fin Kimi Räikkönen (2007).

2) Met 84 zeges in 250 Grote Prijzen is Hamilton zeven overwinningen verwijderd van het record van Schumacher (91 zeges in 307 GP’s). De derde in de ranglijst is Vettel, maar hij volgt op grote afstand met zijn 53 zeges.

3) Schumachers record van 155 podiumplaatsen ligt eveneens binnen het bereik van de Mercedes-piloot, die er 151 telt. In 21 GP’s in 2019 viel Hamilton slechts vier keer naast het podium. Vettel is opnieuw derde aller tijden met 120 podiumplaatsen.

4) De Duitse F1-legende behaalde 22 keer in zijn carrière zowel de polepositie, snelste ronde als zege in één weekend. Hamilton slaagde 15 keer in een ‘hattrick’.

Twee records zullen al zeker niét sneuvelen

Het record van 77 snelste rondes tijdens een GP van Schumacher zal dit seizoen niet sneuvelen. Hamilton realiseerde er tot nog toe 47, Räikkönen 46 en Vettel 38, waarmee de Ferrari-rijder vijfde is in de ranking aller tijden.

Schumacher deelt met de Braziliaan Rubens Barrichello ook het record van 19 seizoenen Formule 1. Hamilton begint in 2020 pas aan zijn 14e jaar bij de elite.

Twee records snoepte Hamilton wel al af van Schumacher

Hamilton, vaak uitmuntend in de kwalificaties, snoepte Schumacher al twee records af: die van het aantal poleposities (88 tegenover 68) en het aantal keer starten vanop de eerste rij (145 tegenover 116).

Foto: AP

Red Bull en Ferrari proberen hegemonie Mercedes te doorbreken

Ook in het 70e Formule 1-seizoen zijn alle ogen opnieuw gericht op regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en Mercedes. Zondag start de Brit in het Australische Melbourne de jacht op een zevende wereldtitel, waarmee hij het record van legende Michael Schumacher zou evenaren. Mercedes kan het eerste team in de F1-geschiedenis worden dat zeven opeenvolgende constructeurstitels wint. Momenteel deelt de renstal het record met Ferrari, dat van 1999 tot 2004 domineerde.

Met elf zeges en 17 podiumplaatsen in 2019 heeft de 35-jarige Hamilton een absoluut topseizoen achter de rug. Er lijkt nog geen sleet te zitten op de Brit, die vorig jaar verschroeiend van start ging met zes zeges en twee tweede plaatsen in de eerste acht Grote Prijzen. Aan het stuur van de andere Zilverpijl zit opnieuw Valtteri Bottas, die dit seizoen mogelijk zijn laatste kans krijgt om beter te doen dan Hamilton. De Finse vicewereldkampioen zal dan wel uit een ander vaatje moeten tappen, de voorbije drie seizoenen won hij ‘slechts’ zeven GP’s voor Mercedes. Afgaand op de traditionele F1-testen op het Circuit van Catalonië in Montmelo is de Mercedes W11 meer dan in orde, met een snelste tijd op naam van Bottas. Komend seizoen is Stoffel Vandoorne, opnieuw in de F1-paddock na zijn periode bij McLaren (2016-2018), reserverijder bij de Duitse renstal.

Hamilton en Bottas mogen weerwerk verwachten van de Nederlandse wonderboy Max Verstappen, die vorig seizoen in zijn Red Bull derde werd achter de Mercedes-piloten en resoluut op het hoogste mikt. De nog altijd maar 22-jarige Verstappen is al toe aan zijn zesde F1-seizoen. In het tweede seizoen met een Honda-motor hoopt de ambitieuze Oostenrijkse renstal op een eerste wereldtitel sinds 2013, toen met Sebastian Vettel. Verstappen krijgt aan zijn zijde de Thai Alexander Albon, die indruk maakte in de voorbije tweede seizoenshelft als vervanger van de bij Toro Rosso - nu Alpha Tauri - teruggezette Fransman Pierre Gasly.

Ook Ferrari wil Mercedes het vuur aan de schenen leggen. Het rekent daarbij op toptalent Charles Leclerc en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die het voorbije seizoen op respectievelijk de vierde en vijfde plaats eindigden. De Monegask en de Duitser beginnen aan hun tweede seizoen samen. Het is maar de vraag of Vettel, die Ferrari nog geen wereldtitel kon schenken, nog steeds de nummer 1 binnen het team is. Leclerc was in 2019 immers goed voor meer zeges (2 tegenover 1) en poleposities. De Scuderia mocht voor het laatst met de constructeurstitel pronken in 2008, net het jaar waarin Hamilton zijn eerste wereldtitel vierde. De laatste wereldtitel voor een Ferrari dateert van 2007, toen Kimi Räikkönen - nu aan de slag bij Alfa Romeo - het haalde met een minieme voorsprong van een punt op Hamilton en Fernando Alonso.

Het komende seizoen in de topklasse van de autosport bestaat voor het eerst uit 22 races, een record en één meer dan vorig jaar. Al kan het coronavirus nog roet in het eten gooien. Zo werd de op 19 april voorziene GP van China uitgesteld naar een nog te bepalen datum. De GP van Bahrein zal op 22 maart dan weer achter gesloten deuren plaatsvinden, voor het eerst in de F1-geschiedenis.

Traditioneel is de GP van Australië in Melbourne op 15 maart de opener, op 29 november wordt deze jaargang afgesloten in Abu Dhabi. De Belgische GP staat op 30 augustus geprogrammeerd in Spa-Francorchamps. Vietnam is een nieuwkomer. Op 5 april zal voor het eerst worden geracet in Hanoi. Nederland viert met een wedstrijd in Zandvoort op 3 mei zijn terugkeer. De GP van Duitsland verdween van de kalender.

Foto: REUTERS

De kalender van het F1-seizoen in 2020:

15/03 - GP van Australië (in Melbourne)

22/03 - GP van Bahrein (in Sakhir) Achter gesloten deuren omwille van coronavirus.

05/04 - GP van Vietnam (in Hanoi)

(19/04) - GP van China (in Sjanghai) Uitgesteld omwille van coronavirus.

03/05 - GP van Nederland (in Zandvoort)

10/05 - GP van Spanje (in Montmelo)

24/05 - GP van Monaco (in Monte Carlo)

07/06 - GP van Azerbeidzjan (in Bakoe)

14/06 - GP van Canada (in Montreal)

28/06 - GP van Frankrijk (in Le Castellet)

05/07 - GP van Oostenrijk (in Spielberg)

19/07 - GP van Groot-Brittannië (in Silverstone)

02/08 - GP van Hongarije (in Mogyorod)

++ 30/08 - GP van België (in Spa)

06/09 - GP van Italië (in Monza)

20/09 - GP van Singapore

27/09 - GP van Rusland (in Sotsji)

11/10 - GP van Japan (in Suzuka)

25/10 - GP van Verenigde Staten (in Austin)

01/11 - GP van Mexico (in Mexico-Stad)

15/11 - GP van Brazilië (in Sao Paulo)

29/11 - GP van Abu Dhabi