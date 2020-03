Cannabisplantage ontdekt in Middelkerke

In Middelkerke werd dinsdagochtend een cannabisplantage opgerold. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. In totaal troffen de speurders 1.300 cannabisplanten aan.

De West-Vlaamse federale gerechtelijke politie (FGP) voerde dinsdagochtend een huiszoeking uit in een loods in de Spermaliestraat. In het gebouw vlakbij Slijpebrug werden niet minder dan 1.300 cannabisplanten aangetroffen.

Drie verdachten werden gearresteerd voor hun mogelijke aandeel in de cannabisplantage. Het gaat om een Oostendenaar, een Albanees en een Kosovaar. De drie mannen zullen dinsdag voorgeleid worden bij de Brugse onderzoeksrechter, die over hun aanhouding zal moeten beslissen.