Vliegtuig moet onnodig landen na coronahysterie

In de Verenigde Staten moest een binnenlandse vlucht van Colorado naar Newark zondag een ongeplande landing maken in Denver, nadat verschillende passagiers amok maakten omdat een medereiziger hoestte en niesde. De persoon bleek allergieën te hebben.

De passagiers die naast de zieke persoon zaten op vlucht 1562 van United Airlines vreesden dat die besmet was met het coronavirus. Ze wilden niet in hun stoel blijven zitten en volgden de instructies van het boordpersoneel niet op. Daardoor besloot de piloot het vliegtuig onverwacht te laten landen in Denver.

Bij aankomst stond de FBI klaar om de verontruste passagiers van de vlucht te verwijderen, meldt de lokale zender KCNC-TV. De persoon waarvan de passagiers vermoedden dat die besmet was met het coronavirus had eigenlijk last van allergieën. De zieke persoon werd getest op het vliegtuig, had geen koorts en mocht de reis verderzetten naar Newark.

De FBI laat weten dat de opgepakte passagiers niet aangeklaagd zullen worden. In de Verenigde Staten zijn 500 mensen besmet met het nieuwe coronavirus.