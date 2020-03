Canada wil conversietherapie bannen

Conversietherapie is een praktijk waarbij men de seksuele geaardheid van homo’s, lesbiennes of biseksuelen probeert te veranderen. Canada wilt de therapie afschaffen omdat het bezorgd is voor de schadelijke effecten op de mentale gezondheid.

In Canada is een wetsvoorstel ingediend dat conversietherapie crimineel strafbaar zou maken. Het zal verboden worden om een persoon te verplichten de therapie te ondergaan, het adverteren van de therapie en winst te maken op de praktijk. Ook mag een Canadese minderjarige de therapie niet volgen en is het strafbaar om die minderjarige naar het buitenland te brengen om die daar te behandelen.

‘Deze wet zal een belangrijke eerste stap zijn’, zegt Travis Salway, sociaal epidemioloog aan de Canadese Simon Fraser University. ‘Het toont aan ouders en leerkrachten dat de therapie niet strookt met Canadese waarden’, aldus Salway.

Volgens een onderzoek zouden 47.000 LGBT-personen in Canada de therapie gevolgd hebben. Psychologen uiten bezorgdheid voor de geestelijke gezondheid van cliënten die de praktijk ondergaan hebben. De therapie is gestoeld op de veronderstelling dat homoseksuelen of transgenders een mentale ziekte hebben die te genezen valt. Wetenschappelijk onderzoek heeft tot nu toe geen enkel bewijs gevonden dat homoseksualiteit kan veranderd worden.

De Canadese provincie Ontario verbood de praktijk al in 2015. Na het eerste verbod volgden verschillende andere Canadese provincies en Amerikaanse staten en een groot aantal Zuid-Amerikaanse landen. In Europa werd de praktijk alleen in Zwitserland en een aantal Spaanse deelstaten gebannen.