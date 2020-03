Kernkabinet kiest Pierre Crevits als ceo Dexia

Het kernkabinet heeft deze voormiddag een medewerker van de Nationale Bank, Pierre Crevits, geselecteerd als nieuwe ceo van de restbank Dexia.

De aanstelling van Crevits ging vrijdag nog niet door maar deze ochtend viel dan toch de beslissing. Dat was dringend aan het worden omdat Dexia de bank is met de meeste blootstelling op Italië waar de economie in ‘quarantaine’ is en het maar de vraag is in welke mate wanbetalingen gaan toenemen.

Verwacht wordt dat een reeks obligaties gaan afgewaardeerd moeten worden tot mogelijk junkstatus. De Belgische staat en Frankrijk staan garant voor een groot deel van de verplichtingen van Dexia. De renteduik zet ook nog eens extra druk op Dexia omdat tal van afgeleide producten die moesten beschermen tegen een rente-stijging, onder water staan. Dexia houdt die met cashwaarborgen overeind.

Crevits staat voor een zware taak. Hij moet de restbank verder stapsgewijs ontmijnen en de troepen bij elkaar houden. Verwacht wordt dat Dexia binnen niet al te lange tijd zijn banklicentie kwijtspeelt en mogelijk bij de staatsschuld geteld zal worden. Hoe kleiner de bank wordt, hoe beter voor de staatsschuld.

Crevits, die nog voor CdH-minister Melchior Wathelet heeft gewerkt, is Franstalig en is secretaris bij de NBB. Zijn specialiteit is statistiek. Het is onduidelijk hoe vertrouwd hij is met de technische producten van Dexia. Hij volgde wel voor de overheid Dexia van nabij op en kent de strategie goed.

Nu het kernkabinet Crevits weerhouden heeft, volgt binnenkort een voltallige raad van bestuur van Dexia om Crevits in het zadel te hijsen.