De Croo schaart zich achter Lachaert als kandidaat-voorzitter Open VLD

‘Egbert Lachaert heeft wat de Open VLD nodig heeft’, zegt vicepremier en oud-partijvoorzitter Alexander De Croo. In een gesprek met 'Knack' spreekt hij zich voor het eerst uit over de nakende voorzittersverkiezingen binnen zijn partij.

De Open VLD-vicepremier beklemtoont dat de liberale voorzittersrace gelopen wordt met ‘vier sterke kandidaten’. Maar omdat ieder Open VLD-lid geacht wordt voor één figuur te kiezen uit het kwartet Bart Tommelein, Els Ampe, Egbert Lachaert en Stefaan Nuytten, doet Alexander De Croo dat ook.

Volgens hem heeft Egbert Lachaert ‘een sterke liberale fond’, is hij ‘doordrongen van de liberale filosofie’, en kan hij ‘die politieke inzichten ook heel breed toepassen in praktische kwesties’.

‘Hij kent zijn dossiers en pakt de zaken inhoudelijk aan. What you see is wat you get: dát is Egbert Lachaert. Ik heb hem door de jaren zien groeien. Eerst als Vlaams en daarna als federaal parlementslid, en nu als onze fractieleider in de Kamer. Egbert is een absolute topper. Hij heeft de energie en de aantrekkingskracht om opnieuw mensen naar ons toe te halen’, zegt De Croo. ‘Egbert Lachaert heeft wat de Open VLD nodig heeft’.