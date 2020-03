Voormalige Schotse premier wijst alle beschuldigingen van aanranding en verkrachting af

Alex Salmond, de oud-premier van Schotland die wereldwijd bekend werd door een onafhankelijkheidsreferendum uit te schrijven, houdt vol dat hij onschuldig is in de zaken van seksueel misbruik waarin hij genoemd wordt. Hij staat momenteel terecht in Edinburgh voor veertien zedenzaken, waarbij in totaal tien vrouwen betrokken waren. Zijn vroegere partij SNP kan het schandaal best missen.

Een eerste getuige, die maandag op de eerste procesdag verscheen, beschreef hoe de politicus haar op bed duwde, uitkleedde en naakt op haar ging liggen. Ze verzette zich daarbij en liep weg. Het misbruik zou zich voorgedaan hebben in de ambtswoning van de toenmalige premier, terwijl ze het onafhankelijkheidsreferendum van september 2014 aan het voorbereiden waren.

Salmond zou haar ook al eerder betast hebben. Uit angst durfde ze zich toen niet verzetten. Omdat ze te beschaamd was over dat incident, ondernam ze niet meteen stappen.

Aanranding

De vrouw is daarmee de eerste die kwam getuigen tegen Salmond. Het is een van de twee beschuldigingen van poging tot verkrachting waartegen Salmond zich verweert. Een andere vrouw, die nog moet getuigen, beschuldigt hem van heel gelijkaardige feiten, waarbij Salmond ook zou geprobeerd hebben haar uit te kleden in zijn ambtswoning.

De overige beschuldigingen gaan over verschillende vormen van aanranding, zoals ongewenste aanrakingen of pogingen tot kussen. De veertien zaken dateren van tussen 2008 en 2014, sommige in zijn kantoor, andere in bars of restaurants, maar ook in het Schots Parlement.

Schuldig, onschuld of niet bewezen?

Omwille van de omvang van het dossier wordt verwacht dat de rechtszaak een viertal weken zal duren. Of er een veroordeling volgt, is moeilijk te voorspellen. In Schotland is er behalve ‘schuldig’ en ‘onschuldig’ namelijk ook nog een derde verdict mogelijk: ‘niet bewezen’. Wettelijk gezien staat dat gelijk aan onschuldig. Vooral in zedenzaken wordt die optie dikwijls uitgesproken, merkt The Guardian op.

Politieke impact

Formeel gezien heeft de zaak geen politieke gevolgen. De rechter zei ook uitdrukkelijk aan de juryleden dat het niet om een politiek proces ging. Toen Salmond in 2018 in opspraak kwam, stapte hij al uit de partij. Op dat moment was hij al premier af: na het mislukken van het onafhankelijkheidsreferendum in 2014 zette hij een stap opzij.

Maar feit is dat hij als voormalig boegbeeld van de partij wel nog een schaduw werpt over SNP, die met Nicola Sturgeon ook nog steeds de premier levert in Schotland. Sturgeon noemde de beschuldigingen bij het bekend raken ervan in 2018 ‘onthutsend’ en benadrukte dat ‘de klachten ernstig behandeld moeten worden, ongeacht tegen wie de klacht ingediend is’. Een deel van de SNP-leden vindt dat Sturgeon haar voorganger op die manier onvoldoende steunt, wat binnen de partij voor verdeeldheid heeft gezorgd.