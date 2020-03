Zomerfestival Casa Blanca wordt nieuw leven ingeblazen

Vlaanderen is een zomerfestival rijker. Casa Blanca, aan de Abdij van Hemiksem, maakt zijn comeback na zeven jaar.

Toen de Duitse concertorganisator FKP Scorpio in januari aankondigde dat ze een kantoor in België zou openen, temperde de woordvoerder meteen de verwachtingen. De drijvende kracht achter het Nederlandse Best Kept Secret en het Duitse Hurricane en Southside wilde eerst de markt verkennen voor ze met verdere plannen kwamen.

Daar lijkt de organisator de tijd nu rijp voor te achten. Het kondigt een nieuw zomerfestival aan in de vorm van Casa Blanca, aan de abdij van Hemiksem. Daarmee maakt een oude bekende zijn comeback: tussen 2004 en 2013 ging op die locatie een gelijknamig festival door. Waarom die naam, een verwijzing naar een witte hoeve op de eerste, kleinere locatie van het festival, wordt afgestoft? ‘Casa Blanca is een naam die nog steeds heel erg leeft en geliefd is in de regio’, verduidelijkt Jan Digneffe, die het Belgische kantoor van FKP Scorpio leidt. ‘De naam valt ook meer op dan pakweg ‘het Hemiksems zomerpodium’. De vroegere organisatoren vonden het fijn dat we hun naam opnieuw wilden gebruiken: we zullen ons best doen om hun werk eer aan te doen.’

James Blunt en Raymond

Het oude Casa Blanca was in zijn topjaren een vierdaags festival met camping dat 25.000 mensen per dag trok. Het nieuwe pakt het anders aan: tussen 12 juni en 22 augustus organiseert het een reeks van 20 concertavonden, met een capaciteit van 4.000 toeschouwers. Casa Blanca kondigde al meteen drie namen aan: op 30 juni komt James Blunt naar Hemiksem, op 1 augustus is er Bart Peeters, en Raymond van het Groenewoud speelt er op 14 augustus.

Die schaal en de speciale locatie doen denken aan de setting van het OLT Rivierenhof, dat in de zomer ook een reeks concertavonden organiseert. ‘Ik snap de vergelijking, maar er zijn toch verschillen’, zegt Digneffe. ‘OLT is een openluchtzaal, wij bouwen een festivalsetting op. Programmatorisch zullen we ook uit een andere vijver vissen: op Casa Blanca is de line-up een stuk breder.’

Casa Blanca biedt een abonnementsformule aan die toegang geeft voor alle 20 concertavonden, aan 190 euro. Tickets zijn te koop vanaf 13 maart. Meer namen zouden snel volgen.