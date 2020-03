De regen viel met bakken uit de lucht en heeft inmiddels ook onze ondergrond bereikt: de meeste grondwaterstanden staan weer op gunstig.

Februari was kletsnat, we hoeven het u niet te vertellen. Er viel volgens het KMI 107,7 millimeter neerslag, terwijl dat normaal iets meer dan 63 is. De Vlaming baalde maar voor onze grondwaterreserves ...