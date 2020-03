Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Italië af: wat nu?

Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Italië af en volgt daarmee de adviezen van Italië zelf. Heel Italië is ‘een beschermde zone’ geworden sinds gisteravond. Het publieke leven ligt vrijwel lam. Wat als je volgende week een citytrip had gepland? En wat met de paasvakantie?

De skiliften liggen stil, musea zijn gesloten, horeca ligt stil na 18 uur en alle publieke evenementen worden opgeschort. Italië ligt stil tot 3 april. Zo hoopt het land het hoofd te bieden aan het nieuwe coronavirus. Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar het land waar het virus zich in sneltempo verspreidt af. 'We geven onze landgenoten zoals altijd de raad om de instructies van de lokale autoriteiten te volgen', zegt woordvoerder van FOD Buitenlandse Zaken Karel Lagatie. 'En aangezien de Italiaanse overheid de lockdown voor het hele land heeft afgekondigd en niet langer alleen voor het noorden van het land, geldt ons advies ook voor het hele grondgebied van Italië.'

Kan ik nog naar Italië vliegen?

Dat is zeker niet uitgesloten, maar luchtvaartmaatschappijen verkleinen hun aanbod door de kleinere vraag. Brussels Airlines schrapte de voorbije weken al verscheidene vluchten naar het land. ‘We proberen flexibel te zijn en ons met een adequaat aanbod aan te passen aan de dalende vraag’, zegt woordvoerster Wencke Lemmes-Pireaux. Vandaag staat er nog één vlucht naar Italië gepland, naar hoofdstad Rome. ‘Voor de komende dagen bekijken we nog hoe we ons aanbod aanpassen. Er staan nog één of twee vluchten gepland, maar we krijgen heel veel annulaties of mensen komen gewoon niet opdagen.’

Het aanbod voor de komende dagen ligt nog niet vast. ‘De situatie evolueert snel. We zitten elke dag samen om te kijken welke vluchten doorgaan’, zegt Lemmes-Pireaux.

Wat als ik de komende drie weken een reis naar Italië heb geboekt met een touroperator?

Die gaat niet door. De FOD Buitenlandse Zaken heeft, volgend op de maatregelen van de Italiaanse overheid, een negatief reisadvies voor Italië uitgevaardigd. Daardoor zijn touroperators verplicht om reizen in die periode – tot 3 april – te annuleren. ‘Reizigers zullen door hun touroperator gecontacteerd worden’, zegt Pierre Fivet van Abto, de koepel van de Belgische reisorganisatoren. ‘In eerste instantie zullen ze kijken of er een alternatief gevonden kan worden.’

Zo zal er worden bekeken of de reiziger nog wil omboeken naar een andere bestemming. Wil die dat niet, dan wordt de reis terugbetaald. Het zijn de reisorganisa­toren zelf die die kost op zich ­nemen, omdat dit scenario niet wordt gedekt door het gros van de annulatieverzekeringen.

Wat als ik op eigen beweging naar Italië ga?

Stations en luchthavens blijven open. Wie toekomt, moet verklaren dat hij of zij zich gezond voelt. Op verschillende plaatsen worden thermoscans ingevoerd om te controleren of passagiers koorts hebben. In het land zelf valt er echter weinig te beleven. Als je de reis wilt annuleren, komt die verantwoordelijkheid bij jou te liggen, tenzij de annulatieverzekering dat scenario dekt. Brussels Airlines laat sinds kort passagiers hun tickets inruilen.

Ik heb een reis geboekt voor de paasvakantie of daarna. Gaat die nog door?

Daar is onduidelijkheid over. De Italiaanse maatregelen gelden ­momenteel tot aan de paasvakantie, waardoor men er bij koepelorganisatie Abto van uit gaat dat ook het negatieve reis­advies van Buitenlandse Zaken tot 3 april van kracht zal zijn.