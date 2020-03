Welke maatregelen treft Italië tegen nieuw coronavirus?

Italië is in lockdown door het nieuwe coronavirus. ‘We moeten allemaal opofferingen leveren voor het welzijn van Italië’, zei premier Giuseppe Conte. Er zijn geen bruiloften of begrafenissen meer, wel boetes voor wie de quarantaine niet respecteert.

Er is geen sprake meer van aparte risicozones: heel Italië wordt ‘een beschermd gebied’. Het is het eerste land om zo’n drastische maatregel in te voeren, nadat er 1.500 nieuwe besmettingen werden vastgesteld in één dag. De vrijheid van de Italianen wordt serieus ingeperkt met enkele maatregelen.

De basis: blijf thuis

‘Io resto a casa’, ofwel ‘ik blijf thuis’, is de nieuwe norm in Italië. Mensen mogen alleen buiten als ze kunnen bewijzen dat ze dat moeten voor hun werk, wegens een noodsituatie – medisch of familiaal – of om naar de winkel en apotheker te gaan. Die blijven open. Als iemand het huis verlaat, moet hij of zij zich kunnen verantwoorden aan de politie. Het openbaar vervoer blijft rijden zoals gewoonlijk.

Strenge quarantaine of boete

Wie een lichaamstemperatuur heeft die lager is dan 37,5 graden Celsius, wordt ‘sterk aanbevolen’ om thuis te blijven. Mensen die in quarantaine geplaatst worden ­– zij die (mogelijk) besmet zijn met het virus – mogen hun woning niet verlaten. Wie dat toch doet, riskeert een boete van 206 euro en drie maanden celstraf. Mogelijk kunnen de straffen zelfs zwaarder worden, in geval van een ‘misdaad tegen de volksgezondheid’.

Bijeenkomsten verboden

Elke beweging zonder gegronde reden en elke vorm van verzamelen wordt verboden. Daaronder vallen sportevenementen, zoals de afgelaste koers Strade Bianche afgelopen weekend, maar ook bruiloften en begrafenissen. Een bruiloft mag doorgaan zonder gasten, voor begrafenissen wordt een gebed voorzien op de begraafplaats.

Eerder werd al aangekondigd dat crèches, scholen en universiteiten gesloten blijven. Alleen medische opleidingen gaan door en stagiairs in de medische sector blijven werken. Alle hulp is nodig: een heel deel van de artsen en het verplegend personeel is zelf besmet en uitgevallen.

Horeca gesloten na 18 uur

Bars en restaurants zijn open van 6 tot 18 uur. Mensen die daar aanwezig zijn, moeten minstens een meter afstandhouden van elkaar. Als een zaak daar niet genoeg ruimte voor heeft, moet die gesloten blijven. Om stipt 18 uur moeten alle deuren sluiten, om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Geen bezoek in gevangenis: rellen en ontsnappingen

In de gevangenis van Modena (midden-Italië) zijn minstens zes doden gevallen na rellen omdat het familiebezoek werd stopgezet door het nieuwe coronavirus. Zo’n zestig gevangenen probeerden te ontsnappen uit de gevangenis in Modena. Dat mislukte. Gedetineerden staken delen van de gevangenis in brand. Er zijn in minstens 27 Italiaanse gevangenissen zijn rellen aan de gang. In Foggia, in het zuiden van Italië, waren vijftig gevangenen ontsnapt. Momenteel zouden er nog dertien op de vlucht zijn.

In Milaan protesteerden gevangenen op het dak. Foto: EPA-EFE

Entertainment valt weg

Feesten worden geannuleerd, skiliften liggen stil. Alles in de entertainmentsector is uit den boze: sport- en cultuurcentra, theaters en bioscopen, casino’s, spa’s en zwembaden sluiten de deuren. Winkelcentra sluiten in het weekend. De parken blijven wel open.

Geen bezoek in ziekenhuis of rusthuis

Wie ziek is, moet alleen naar het ziekenhuis. Een vriend of ouder die toch meekomt, moet buiten blijven wachten, tenzij een dokter het bezoek goedkeurt. Ook in rusthuizen is bezoek verboden, tenzij er expliciet toestemming wordt gegeven.