Urenlange file op E40 richting Leuven, ook hinder op E411

Door meerdere ongevallen op de E40 tussen Leuven en Brussel is de snelweg gedeeltelijk versperd en is er zware verkeershinder. Op de E411 ter hoogte van Corroy-le-Grand in Waals-Brabant veroorzaakt een gekantelde vrachtwagen een lange file.

Een vrachtwagen botste omstreeks 6.30 uur met een bestelwagen op de E40 ter hoogte van Kortenberg. De snelweg werd korte tijd volledig afgesloten, het verkeer kon enkel via de pechstrook passeren. Omstreeks 8 uur was er nog één rijstrook versperd, om half negen was de weg volledig vrijgemaakt. Tussen Leuven en Brussel was het om 8 uur meer dan twee uur aanschuiven vanaf Boutersem, sinds het vrijmaken van de weg neemt de file af.

Bij het verkeersincident waren in totaal zeven voertuigen betrokken bij twee aanrijdingen. Eén voertuig had een aanrijding met vier andere. Dat voertuig botste nadien met een vrachtwagen en een bestelwagen. Er is sprake van drie gewonden.



Door het tweede ongeval gaat het langzaam op de E314 vanuit Lummen. Ook op lokale wegen is het aanschuiven. Wie van Hasselt naar Gent moet rijdt beter via Antwerpen.

Gekantelde vrachtwagen op E411

De tankwagen kantelde maandag kort voor 15 uur op de rijweg na een aanrijding met een werfvoertuig richting Brussel. Er vielen geen gewonden. De vrachtwagen vervoerde acrylzuur. Dinsdagochtend was de vrachtwagen nog steeds niet getakeld, wat zware verkeershinder veroorzaakt.

De snelweg werd ter hoogte van afrit 11 (Thorembais-Saint-Trond /Gembloux) gesloten in de richting van Brussel en er zijn omleidingen ingelegd, klinkt het in een persbericht. Richting Namen is de weg open gebleven, maar door de bergingswerken waren er soms korte sluitingen. Er zijn meer dan 90 mensen ter plaatste om de derde rijstrook en nadien de tweede rijstrook te openen.

Bestuurders krijgen de raad de plek te vermijden.