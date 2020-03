Negen leden wetenschappelijke raad Kazerne Dossin nemen ontslag

Negen leden van de wetenschappelijke raad van de Kazerne Dossin nemen ontslag. Ze doen dat uit onvrede met de manier waarop het centrum geleid wordt door het dagelijks bestuur.

Het gaat om Bruno De Wever, Freddy Mortier, Herman Van Goethem, Karel Velle, Nico Wouters, Tine Destrooper, Didier Pollefeyt, Frank van Vree en Stephan Parmentier. Ze nemen hun beslissing na overleg met de raad van bestuur.

De wetenschappers zijn ontevreden over het vertrek van algemeen directeur Christophe Busch in november. In december wees de raad van bestuur Brigitte Herremans ‘op een grove en eerloze wijze’ de deur. 'Het is voor ons evident dat Kazerne Dossin, als plaats van herinnering, niet het terrein kan zijn waarop de huidige politiek van de staat Israël wordt geagendeerd', klinkt het. 'We mogen immers niet de indruk wekken dat we uitgerekend op deze plaats, de 25.000 Joodse slachtoffers die daar worden herdacht, zouden instrumentaliseren in een politiek conflict waar zij niets mee te maken hebben.'

‘We stellen vast dat wij met de bestaande structuren van Kazerne Dossin niet op aanvaardbare en wetenschappelijk verantwoorde wijze in dit Comité kunnen zetelen’, stellen de wetenschappers, die de Vlaamse regering oproepen om de statuten van de Kazerne Dossin te herzien. ‘Het is zeker mogelijk om de wetenschappelijke opdracht van Kazerne Dossin inzake Mensenrechten te laten samengaan met een actualisering van de mensenrechtenthematiek, conform aan de mission statement, en met groot respect voor de plaats van herinnering, in de oude kazerne. Dit vraagt echter om een andere organisatie, waarbij, in een museum gefinancierd door de Vlaamse Overheid, de verschillende stakeholders de plaats hebben die hen toekomt.’

Het geviseerde bestuur van de Kazerne Dossin wordt bemand door Diane Verstraeten, Claude Marinower (Open VLD) en André Gantman (N-VA).

Dat er een probleem is in de Kazerne Dossin, werd duidelijk toen Christophe Busch ontslag nam. Busch was in het bijzonder verantwoordelijk voor de bredere opdracht van Dossin, die niet alleen over de Holocaust gaat, maar ook over mensenrechten en deradicalisering. Hij gaf bij zijn ontslag aan dat het bestuur ‘de ruimte tot verbinding telkens weer inperkte en uitholde’.