Gemiddelde incubatietijd coronavirus bedraagt vijf dagen

Wie besmet is met het nieuwe coronavirus, merkt daar gemiddeld na zo’n vijf dagen iets van.

Het duurt zo’n vijf dagen vooraleer symptomen (keelpijn, hoest, koorts, benauwdheid) bij de helft van de mensen de kop opsteken. Dat leert een nieuwe analyse van publiek beschikbare ziektegeschiedenissen, door onderzoekers van de Johns Hopkins School of Medicine in de VS.

97,5 procent van de patiënten krijgt uiterlijk na twaalf dagen klachten, maar er zijn uitzonderingen bij wie het tot veertien dagen duurt vooraleer de ziekte uitbreekt. Dat laatste betekent dat de quarantaineperiode van veertien dagen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie wordt aanbevolen, zinvol blijft.

Sinds het begin van de epidemie ligt het totaal aantal besmettingen in België op 239.

Na de Europese beurzen kleurde ook Wall Street vandaag bloedrood. Door de ongeziene schok op de oliemarkt en de voortwoekerende coronacrisis neemt intussen de vrees voor een economische recessie toe.