Corona: wat de geschiedenis ons kan leren over epidemieën, en hoe we daarmee omgaan

Statistieken en prognoses. Daarmee worden we overspoeld deze dagen, als het over Corona gaat. Hoe is het nu? Hoe wordt het straks? Maar wat als we eens niet kijken naar wat is, en wat zal zijn, maar naar wat was?

Wat als we ons even niet focussen op het heden en de toekomst - maar terugkeren naar het verleden? Kan de geschiedenis ons iets leren over virussen en epidemieën, en hoe we daarmee omgaan? We vragen het aan Marc Reynebeau, de huishistoricus van De Standaard, en Tim Soens, Hoogleraar en onderzoeker milieugeschiedenis verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen.

Meer weten

Lees hier Lees hier het artikel van Marc Reynebeau over epidemieën, zondebokken en complottheorieën

Lees hier Lees hier de opinie van Tim Soens over epidemieën in de geschiedenis

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Marc Reynebeau | Gast Tim Soens | Host Nele Eeckhout | Redactie Fien Dillen, Lise Bonduelle, Wouter Van Driessche | Eindredactie Wouter Van Driessche | Audioproductie Fien Dillen, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten VRT NWS

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.