TV-TIPS. ‘Down the road’ reist naar de woestijn in Marokko

‘Down the road’ reist van Spanje naar Marokko. En ‘Le Samouraï’ is misschien de beste film waarin Alain Delon ooit meespeelde. Dit zijn onze tv-tips.

1. OMA EN CHRIS & DE RODE AUTO

NPO 2 20.25-21.30 uur

Ingrid Kamerling volgt haar neef Chris, die drie dagen per week zorgt voor hun beider oma Hildegard (94), en beslist haar nog één keer mee op reis te nemen, naar Luxemburg, in zijn rode Vokswagen Jetta. Een documentaire als een warme mantelzorger.

2. DOWN THE ROAD

Eén 20.40-21.25 uur

Na vijf afleveringen Spanje reist het bonte gezelschap door naar Marokko, om ginds te ontdekken dat de woestijn vol zand ligt.

3. LE SAMOURAÏ

Arte 20.55-22.40 uur

Misschien de beste film waarin Alain Delon ooit meespeelde, deze klassieker van Jean-Pierre Melville over een huurmoordenaar die een steekje laat vallen. Quentin Tarantino heeft duidelijk goed naar deze film gekeken toen hij een kind was. Ja ja, u hebt gelijk, Tarantino is nog altijd een kind. Toen hij jong was, zo goed?

4. Terzake

Canvas, 20.00 uur

Wat moeten we denken van de economische gevolgen van het nieuwe coronavirus? Econoom Gert Peersman geeft uitleg. Ook in Italië is de impact groot.

5. De afspraak

Canvas, 20.30 uur

Journalisten Ivan De Vadder (VRT) en Isolde Van den Eynde (Het Laatste Nieuws) geven uitleg bij de federale formatie. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken vertelt over zijn nieuwe boek En nu is het aan ons!. Tot slot praat ploegleider Patrick Lefevere over de invloed van het nieuwe coronavirus op het wielerseizoen.

6. Vandaag

Eén, 22.10 uur

De centrale gast is televisiemaker Jelle De Beule. Een nieuw boek bij het Davidsfonds gaat over hoe Jezus eruitzag. Rik Torfs geeft uitleg. Danira Boukhriss Terkessidis praat ook met het ‘wonderkind’ Laurent Simons en zijn vader. Ook Patrick en Lena uit het programma First dates komen naar de studio.