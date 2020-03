‘Orrderrr!’ De man die wereldberoemd werd door de Brexit, heeft een autobiografie uit. En die is ongenadig rechtuit

Wel 10 jaar lang weerklonk John Bercow’s gekende “Orrderrr” door het Britse Lagerhuis. Afgelopen najaar trad hij af. Nu brengt hij een autobiografie uit.

In ‘Unspeakable’ maak je kennis met zíjn kijk op de Brexit. Net zoals in het Britse parlement is de Ex-speaker of the House ongenadig rechtuit. Journalist, Dominique Minten sprak met hem over zijn autobiografie, de Brexit en zijn toekomst.

Meer weten

Lees hier het artikel van Dominique Minten over Unspeakable, de biografie van John Bercow.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Dominique Minten| Host Nele Eeckhout | Redactie Robbe Claes | Eindredactie Annelies Vanderoost | Audioproductie Fien Dillen, Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Dominique Minten, Reuters

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.