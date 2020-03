Explosief beschadigt garagepoort in Zandvliet

In Zandvliet is in de nacht van zondag op maandag een explosief ontploft in de garage van een appartementsgebouw. Dat zegt het Antwerpse parket.

Het parket heeft een onderzoek geopend voor feiten van vernieling door ontploffing. Het is nog niet duidelijk of er opnieuw een link is met het drugsmilieu.

‘Alles wijst op een handgranaat’, zegt Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Bij het incident vielen geen gewonden. Enkele bewoners van het gebouw aan de Putsebaan hoorden ‘s nachts een luide knal, maar ze brachten de politie toen niet op de hoogte. Pas rond de middag werd de schade vastgesteld en werd de politie gecontacteerd.

Ook het labo en ontmijningsdienst Dovo kwamen ter plaatse om vaststellingen te doen.

Het is niet bekend wie het mogelijke doelwit was.