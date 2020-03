Harry en Meghan voeren laatste koninklijke opdracht uit

Ook al zijn ze tot 31 maart officieel ‘senior members’ van de koninklijke familie, de viering van Commonwealth Day maandag markeert het laatste publieke optreden van prins Harry en Meghan als deel van het koningshuis.

De toen hoogzwangere Meghan nam vorig jaar ook deel aan de Commonwealth Day, een dag waarop in alle landen van de Commonwealth feestelijkheden plaatsvinden. Ook nu tekenen prins Harry en zijn vrouw present, maar hun rol zal er anders uitzien. Vorig jaar mochten ze nog samen met de Queen de kerk in wandelen, dit jaar zullen ze de viering vanop de zijlijn meemaken.

Tijdens de vorige Commonwealth Day, op 11 maart 2019 stapten Harry en Meghan wel nog mee in de Westminster Abbey. Foto: Photo News

De viering, die zoals elk jaar doorgaat in de Londense kerk Westminster Abbey, zal ook bijgewoond worden door prins William, Kate Middleton, prins Charles en zijn echtgenote Camilla en de koningin Elizabeth II. Het zal de eerste keer zijn dat het koppel de familie vervoegt sinds de aankondiging dat ze een stap terug zetten. Na 31 maart zullen ze wel nog deelnemen aan sommige koninklijke evenementen, maar die worden niet gezien als ‘officiële taken’.

Het koppel behoudt hun huis in Frogmore Cottage in Windsor, die ze als uitvalsbasis in Londen zullen gebruiken. Maar Harry en Meghan hebben besloten zich in Canada te vestigen.

Het koppel verscheen donderdag voor het eerst terug op het officiële toneel, nadat ze hadden aangekondigd zich terug te willen trekken als ‘senior members’ van de koninklijke familie. Ze waren aanwezig op de jaarlijkse Endeavour Fund Awards, prins Harry opende vrijdag een museum dat de Britse racingindustrie in de kijker zetten, en Meghan deed een verrassingsbezoek aan een school in Londen. Zaterdag waren ze aanwezig op het Mountbatten Music Festival in de Royal Albert Hall, waar ze bij aankomst een staande ovatie kregen.

Prins Harry en Meghan bij aankomst op het Mountbatten Music Festival in de Royal Albert Hall Foto: Photo News

Geen HRH, wel nog prins

Na 31 maart legt het koppel de titel van HRH (His Royal Highness of Her Royal Highness) af en zijn ze niet langer ‘senior members’ van de Britse koninklijke familie. Ze blijven de titel van hertog en hertogin van Sussex wel behouden, en Harry blijft prins. Het koppel zal geen dotatie meer krijgen, maar financieel onafhankelijk zijn.

