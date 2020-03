Acteur Max von Sydow overleden

De Zweeds-Franse acteur Max Von Sydow, die bekend werd door zijn rollen in Ingmar Bergmanfilms en ook een grote carrière maakte in Hollywood, is zondag op negentigjarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn Franse echtgenote Catherine von Sydow bekendgemaakt.

De als Carl Adolf von Sydow in het Zweedse Lund geboren acteur speelde in meer dan honderd films, en iedereen kende hem dan ook, vooral omdat hij zowel in de zogenaamde kunstfilms als in blockbusters speelde. De jongsten onder de filmliefhebbers kennen hem allicht als de ‘Three-Eyed Raven’ in de succesreeks Game of thrones, de ouderen vooral als ridder Antonius Block die in The seventh seal een partijtje schaak speelt met de Dood. Die laatste is hem zondag komen halen.

Van de ruim honderd films waarin de acteur meespeelde, was het leeuwendeel Zweeds of Engels gesproken. Maar ook in Noorse, Deense, Franse, Italiaanse en Spaanse films sprak Von Sydow zijn mondje mee.

De geschiedenisboeken zullen hen onvermijdelijk linken aan zijn landgenoot Ingmar Bergman, de regisseur met wie hij ruim een dozijn films inblikte. Zijn filmdebuut maakte hij echter bij een andere Zweedse legende: in Only a mother (1949) van Alf Sjöberg. Maar onder regie van Bergman, die hij in 1955 na zijn verhuis naar Malmö had ontmoet, groeide Von Sydow uit tot de lieveling van de internationale art-housescène.

Hij maakt ook een succevolle oversteek naar Hollywood, waar hij samenwerkte met onder anderen William Friedkin (The exorcist), David Lynch (Dune), Steven Spielberg (Minority report), Martin Scorsese (Shutter Island) en Ridley Scott (Robin Hood).

Hoewel Von Sydow zeker in Hollywood vaker dan niet werd getypecast als de slechterik, wist hij er toch twee Golden Globes te veroveren - voor het historische Hawaii van George Roy Hill in 1966, waarin hij een christelijke missionaris speelde, en voor zijn rol in The exorcist. Tweemaal werd hij voor een Oscar genomineerd, tot nu toe als enige mannelijke Zweedse acteur ooit. Maar noch voor Pelle noch voor Extremely loud and incredibly close ontving hij het begeerde Oscarbeeldje.

Von Sydow zal postuum nog te zien zijn in het oorlogsdrama Echoes of the past.