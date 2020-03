In Parijs zijn duizenden vrouwen op straat gekomen om hun rechten te beschermen tegenover geweld. Dat was buiten de politie gerekend, die de vrouwen zo snel mogelijk terug naar huis probeerde te sturen.

Ook in Brussel trad de politie hardhandig op tegen een groep deelneemsters aan de vrouwenmars op zondag. Er ontstond een discussie tussen een tiental vrouwen en een aantal agenten, omdat de vrouwen de toegang werd versperd wanneer ze iemand wilden helpen die leek hard te worden aangepakt door de politie. Maar de discussie loopt uit de hand. Op de beelden is te zien hoe een politieagent in burger een van de vrouwen in het gezicht slaat. Een getuige vertelde aan de stadskrant Bruzz dat de vrouw de agent eerst zou hebben geslagen.