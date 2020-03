Bashir Abdi over zijn olympische medaillekansen en op stage gaan: “Mijn douche is er een emmer koud water”

Ruim een week geleden liet Bashir Abdi opnieuw van zich spreken op de marathon van Tokio. In de eerste major van het seizoen finishte hij als tweede, daarbij scherpte hij zijn Belgisch record aan tot 2u04:49. “Ik kijk met een heel tevreden gevoel terug op die prestatie. Ik heb het tactisch plan perfect uitgevoerd”, zei de 31-jarige Abdi maandag in Gentbrugge bij zijn voormalige club KRC Gent Atletiek.

Abdi liep 1:25 sneller dan zijn vorige toptijd op de marathon van Chicago in oktober (2u06:14). De Gentenaar is nu de op één na snelste Europeaan aller tijden, achter de Turk Kaan Kigen Ozbilen. Die lukte in december 2u04:16. “Mijn chrono kwam niet onverwacht, gezien mijn prestaties op training. Mijn stage in Ethiopië verliep echt vlekkeloos. Maar die topklassering was wel een verrassing”, aldus Abdi.

Een medaille op de olympische marathon in Sapporo is volgens Abdi niet helemaal realistisch, ondanks zijn recente topprestaties. “Een medaille zou prachtig zijn, maar een zestal atleten heeft een beter PR dan ik. Ze hebben ook meer ervaring, dat geldt zeker voor wereldrecordhouder Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele.”

Foto: EPA-EFE

Experimenteren

In Tokio en Chicago was het eerder koud, in Sapporo zal het broeierig heet zijn. Abdi verwacht dat hij zijn tactiek, waarbij hij zijn tempo opvoert doorheen de marathon, zal moeten aanpassen. “In de laatste zes kilometer in Tokio en in de laatste twaalf kilometer in Chicago liep ik sneller dan de winnaar. Ik ga nu moeten experimenteren met andere tactieken.”

Abdi doet heel wat opofferingen, zo is hij geregeld voor lange tijd weg van zijn gezin en volgt hij een erg streng dieet. “Op stage in Ethiopië heb ik geen comfortzone. Mijn douche is er een emmer koud water. Ik train er in de voor- en namiddag, 200 km per week.” Twee maanden voor de Spelen wordt Abdi voor de tweede keer vader. “De week voor en twee à drie weken na de vermoedelijke bevallingsdatum ben ik thuis, maar we weten natuurlijk niet of de bevalling dan precies zal plaatsvinden.”

Het coronavirus houdt ook Abdi bezig. “Met het NN Running Team houden we er wel rekening mee dat de Olympische Spelen uitgesteld kunnen worden. Dat zou natuurlijk vervelend zijn. Ik heb gezien dat Japan echt wel klaar is voor de Spelen”, besloot Abdi.

Foto: Photo News

Halve marathon in Gent is laatste testwedstrijd

Op zaterdag 6 juni (vanaf 18u30) staat in Gent ‘de halve marathon 2 Tokyo’ op het programma, de laatste testwedstrijd van Bashir Abdi voor de olympisch marathon in Sapporo (9 augustus).

Abdi zal in zijn eigen woonplaats als laatste aan de speciaal voor hem georganiseerde halve marathon beginnen, 50 minuten na de eerste starters. De Belgische recordhouder op de marathon zal proberen iedereen in te halen. Om de inhaalrace veilig te laten verlopen, kunnen maximum 1.000 lopers zich inschrijven. De start en aankomst van de halve marathon is voorzien op de piste van de club KRC Gent Atletiek in Gentbrugge.