Nintendo PlayStation verkocht voor 360.000 dollar

Een oude Nintendo-console is in de VS verkocht voor maar liefst 360.000 dollar, omgerekend zo'n 315.000 euro. De nieuwe eigenaar is Greg McLemore, die zijn geld onder meer verdiende met Pets.com en Toys.com.

De Nintendo PlayStation Super NES CD-ROM Prototype werd op de veilingsite Heritage Auctions aangeboden en kon meteen op heel wat belangstelling rekenen. Het gaat dan ook om een uitzonderlijk exemplaar uit 1991, meldt technologiesite The Verge. Er werden amper 200 prototypes geproduceerd door Sony en Nintendo. Die samenwerking leverde echter niet het verhoopte resultaat op en was een kort leven beschoren. CNN kreeg van Heritage Auctions te horen dat 199 exemplaren van het toestel vernietigd werden toen de deal tussen Sony en Nintendo opgeblazen werd. De console die nu te koop aangeboden werd – de enige die nog overbleef – was oorspronkelijk eigendom van Olaf Olafsson, de toenmalige ceo van Sony Computer Entertainment, weet CNN. In 2009 dook ze op bij een veiling van kantoorspullen in de nasleep van het faillissement van het bedrijf waar Olafsson nadien aan de slag gegaan was. Ene Terry Diebold kocht ze toen voor amper 75 dollar, zonder goed te beseffen wat hij in handen kreeg.

Diebold zette de Nintendo PlayStation vorige maand opnieuw te koop en kon meteen op heel wat belangstelling rekenen. Een van de bieders was Palmer Luckey, de oprichter van Oculus VR, een bedrijf gespecialiseerd in virtual reality. Hij moest echter de duimen leggen voor ondernemer Greg McLemore, die onder meer fortuin maakte met Pets.com en Toys.com. McLemore, volgens Forbes.com een verzamelaar van video games memorabilia, had 360.000 dollar over voor het speeltje.