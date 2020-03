CD&V-leden willen regering met meerderheid aan Vlaamse kant

63 procent van de leden van CD&V verwerpt een Vivaldi-coalitie (zonder N-VA dus) en kiest voor een regering met een meerderheid ook aan Vlaams kant. Dat blijkt uit een ledenbevraging die de partij dit weekend organiseerde.

Volgens partijvoorzitter Joachim Coens hebben 7.000 leden de online-enquête ingevuld en is er geen reden om aan te nemen dat ermee gefraudeerd is (ook al was de peiling erg fraudegevoelig).

De resultaten liggen in de lijn van een eerdere bevraging bij de burgemeesters van de partij. Ook uit die peiling bleek dat CD&V niet geneigd is om in een federale coalitie te stappen die geen meerderheid heeft aan Vlaamse kant. Of anders gezegd: een federale regering zonder N-VA is voor de leden van CD&V geen optie.

De partijtop van CD&V wordt door 63 procent gesteund in die strategie. Vanmorgen zei voorzitter Coens het nog eens klaar en duidelijk op Radio 1: 'We geloven in België en dat ons land een sterke federale regering nodig heeft. Je moet tegenover de vele uitdagingen (gaande van corona tot de begroting, red) een goed beleid kunnen voeren en we moeten dat kunnen voeren over de verschillende beleidsniveaus heen. In samenspraak met de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering.'

Hij leek niet geneigd die strategie te verlaten maar, zo zei hij op Radio 1, CD&V wou de leden toch raadplegen. 'Als we van strategie moeten veranderen, doen we dat niet op basis van de mening van één of twee mensen maar doen we dat na overleg met de leden. Vandaar de bevraging dit weekend.'

Bij het begin van het partijbestuur vanmorgen zeiden ook kopstukken als Eric Van Rompuy en Hendrik Bogaert dat de strategie best niet wijzigde.

'Als het regent in België, is het de schuld van CD&V. Leg de schuld bij iemand anders', zei Eric Van Rompuy toen. 'Wij zeggen al duizend keer dat N-VA en PS aan zet moeten komen. Dit is niet onze verantwoordelijkheid. We hopen dat de leden ons standpunt volgen. Het heeft niets te maken met vastklikken aan N-VA. Als we een regering maken moet er draagvlak zijn.'

En Vivaldi?

Paars-groen aangevuld met CD&V (de zogenaamde Vivaldi-coalitie) vindt weinig steun bij de leden. Alleen als het echt niet mogelkijk is om met de N-VA een regering te vormen (en dus een vlaamse meerderheid te hebben) is een Vivaldi-coalitie een optie voor 37 procent. 41 procent kiest in zo'n geval voor de oppositie.

Kortom

De hoop van sommigen dat CD&V van koers zou veranderen en niet langer de aanwezigheid van N-VA zou eisen in een federale regering, ligt (voorlopig) aan diggelen nu blijkt dat een meerderheid van de CD&V-leden de strategie van de partijtop steunt.