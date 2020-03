Zondagsstrijd van Vlaamse zenders levert recordcijfer op

Zondagavond keken 2,89 miljoen Vlamingen tegelijk naar televisie. Daarmee is het de best bekeken zondagavond sinds de halve finale van de Rode Duivels op het WK op 10 juli 2018. Met dank aan de zondagsstrijd van de Vlaamse zenders.

Sinds deze week programmeren de grote Vlaamse zenders Eén, VTM en Vier – hun grootste kleppers allemaal op zondagavond. Al enkele weken concurreren Twee tot de zesde macht op Eén en Blind getrouwd op VTM om de meeste kijkers op zondagavond. Sinds deze zondag mengt ook De Mol zich in die concurrentiestrijd. Het gevaar dat één zender het slachtoffer zou worden van die hevige strijd zat er dik in, maar dat bleek niet zo te zijn. Twee tot de zesde macht en Blind getrouwd moesten lichtjes, zo’n 200.000 kijkers samen, inboeten. Blind getrouwd wist 813.00 kijkers te bekoren, Twee tot de zesde 962.000. De Mol scoorde zeer goed, de eerste aflevering ging over het miljoen (1.026.000). In de commerciële doelgroep haalde het Vier-programma maar liefst veertig procent marktaandeel.

Flop

Het sketchprogramma van Bart De Pauw dat vlak na De Mol op Vier geprogrammeerd stond, scoorde een pak minder goed. Slechts 372.000 mensen bleven hangen. Meer dan 600.000 zapten weg. Zowel in de recensies als op Twitter was de kritiek op dat programma behoorlijk vernietigend. Geëngageerde mollenjagers ergerden zich eraan dat ze dankzij Influencers een half uur moesten wachten op Café De Mol. Dat programma kon later op de avond nog 286.000 kijkers bekoren.