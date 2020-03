Tweet Trump bestempeld als ‘gemanipuleerde media’

Twitter heeft voor de eerste keer een politieke video die de Amerikaanse president Donald Trump deelde gemarkeerd als ‘gemanipuleerde media’.

De beelden in kwestie dateren van zaterdag en werden gemonteerd zodat het lijkt dat Joe Biden Donald Trump steunt als presidentskandidaat. In de gemanipuleerde video zegt Democratische presidentskandidaat Joe Biden: ‘Excuseer, we kunnen enkel Donald Trump herverkiezen.’ Op de originele beelden is echter te zien dat Biden eigenlijk zegt: ‘Excuseer, we kunnen Donald Trump enkel herverkiezen wanneer we deelnemen aan dit vuurpeloton. Het zal een positieve campagne worden.’

Foto: Screenshot Twitter Donald Trump.

Het was Dan Scavino, die het sociale mediateam van het Witte Huis leidt, die de tweet eerst de wereld instuurde. De president zelf deelde de boodschap later ook met de boodschap ‘Ik ben het eens met je, Joe!’. Brad Parscale, de campagneleider van Trump, deelde de boodschap ook. Scavino blijft erbij dat de video niet gemanipuleerd is. ‘Hij heeft dat echt gezegd’, vindt hij.

The video was NOT manipulated. https://t.co/p9QrNPYOvf — Dan Scavino (@DanScavino) March 9, 2020

Twitter voegde de optie ‘gemanipuleerde media’ recent in, om te tonen wanneer een gebruiker valse politieke boodschappen of misleidende of foutieve informatie de wereld instuurt. Scavino’s tweet werd pas 18 uur nadat het werd gepost gemarkeerd als vals, en was tegen dan al vijf miljoen keer bekeken. Twitter verwijdert berichten pas volledig wanneer ze ‘ernstige schade kunnen aanrichten’.