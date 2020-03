Politieagent slaat vrouw in gezicht tijdens Brusselse vrouwenmars

Er zijn beelden opgedoken van een politieagent in burger die een van de deelneemsters aan de vrouwenmars in Brussel op zondag een klap in het gezicht geeft.

Zo’n 6.000 mensen trotseerden zondagnamiddag in Brussel de regen voor een mars ter gelegenheid van voor internationale vrouwendag. De mars trok van Brussel-Centraal naar het Justitiepaleis. Maar de betoging verliep niet overal even vreedzaam. Stadskrant Bruzz berichtte zondag al dat de politie hardhandig had opgetreden tegen activisten die enkele muren bekladden met graffiti.

Nu zijn er ook beelden opgedoken van een discussie tussen een tiental vrouwen en een aantal agenten in burger, omdat de vrouwen de toegang wordt versperd wanneer ze iemand willen helpen die lijkt te worden aangepakt door de politie. Maar de discussie loopt uit de hand. Op de beelden is te zien hoe een politieagent in burger een van de vrouwen in het gezicht slaat. Een getuige vertelde aan de stadskrant Bruzz dat de vrouw de agent eerst zou hebben geslagen.

Ook bij een protest in Parijs, voor meer vrouwenrechten en een gelijke behandeling van vrouwen, werd zaterdagavond hardhandig opgetreden door de politie. Daar zijn onder meer beelden opgedoken van vrouwen die van de trappen in een metrostation worden gesleurd. Burgemeester Anne Hidalgo had al kritiek op de handelwijze van de politie.