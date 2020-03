Er komt een supermarktrevolutie aan, en ze komt uit Rusland. De razendsnel groeiende keten VkusVill heeft haar zinnen gezet op België, en áls de Russen komen, zal het niet met een duffe sovjetwinkel zijn.

Supermarktketen VkusVill – spreek uit als voetsjvil en vertaal als Smaakstad – is een fenomeen in Rusland. Stichter Andrey Krivenko begon er pas tien jaar geleden mee, opent per werkdag gemiddeld twee ...