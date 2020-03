F1-bolides 100kg zwaarder in enkele jaren tijd

F1-bolides zijn de voorbije jaren opmerkelijk zwaarder geworden, al heeft dat de wagens er niet van weerhouden om ondertussen ettelijke seconden sneller te zijn.

Begin de jaren zestig moest een F1-bolide minstens 450 kilogram wegen, ondertussen zitten we al aan 746 kilogram als minimumgewicht voor de F1-bolides in 2020. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het minimumgewicht dit jaar 745 kilogram zou bedragen maar door het toevoegen van een extra brandstofsensor besloot de World Motor Sport Council om het gewicht op 746 kilogram te brengen.

Die tweede brandstofsensor komt er na speculaties dat Ferrari in 2019 sjoemelde met haar F1-motor. Er geldt immers een maximale brandstoftoevoer naar de verbrandingsmotor van honderd kilogram per uur. De controversiële 'vertrouwelijke' schikking tussen de FIA en Ferrari doet vermoeden dat Ferrari een achterpoortje in het reglement benutte om alsnog heel af en toe meer te verbruiken.

Doorheen de jaren zijn de F1-bolides steeds zwaarder geworden. Vooral de omschakeling van de V8-motoren naar de V6-hybridemotoren heeft voor extra gewicht gezorgd. Het complex systeem met recuperatie van energie via het hybridegedeelte zorgde voor een aanzienlijke toename van het gewicht.

In de jaren nadien volgden er nog wat aanpassingen maar het waren vooral de introductie van bredere wielen en banden in 2017 en de introductie van 'halo' die nog eens voor een serieuze extra toename van het minimumgewicht zorgden.

De ingrijpende reglementswijzigingen in de Formule 1 in 2021 zullen bovendien nog eens voor een aanzienlijke stijging met meer dan twintig kilogram zorgen. Er wordt dan ook nu al voorspeld dat de F1-bolides volgend jaar opmerkelijk trager zullen zijn.

De voorbije jaren werden de F1-bolides ondanks de toename van het gewicht desondanks steeds sneller, in die mate zelfs dat ze nu zo'n zeven seconden sneller zijn dan tien jaar geleden. Sinds de introductie van de V6-hybridemotoren zijn de F1-bolides zelfs zo'n zeven seconden sneller geworden.

Een overzicht van de toename van het minimumgewicht de voorbije jaren:

2013: 642 kg (laatste jaar V8-motoren)

2014: 691 kg (introductie hybride V6-motoren)

2015: 702 kg

2016: 722 kg

2017: 728 kg (bredere wielen en banden)

2018: 734 kg (introductie halo)

2019: 743 kg (nieuwe vleugels en aanpassing halo)

2020: 746 kg

2021: 768 kg (extra standaardonderdelen)

