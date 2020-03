Veel potentieel, weinig zonnepanelen op Vlaamse overheidsdaken

Het daadwerkelijk geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen is voorlopig onbekend maar ‘minimaal’.

AB Inbev legt het dak van zijn brouwerij in Leuven vol zonnepanelen, met mogelijkheid van burgerparticipatie. Het Vlaamse bedrijf Perpetum Energy legt na allerhande Vlaamse bedrijven nu ook het dak van de parking van dierenpark Pairi Daiza vol zonnepanelen. Er beweegt weer wat op het vlak van de hernieuwbare energie, hoognodig aangezien de Vlaamse regering de ambitie heeft om het vermogen aan zonne-energie tegen 2030 te verdubbelen naar 6,7 gigawatt.

Maar wat doet de Vlaamse overheid op haar eigen daken? Meer dan 8.300 overheidsgebouwen zijn geschikt om er zonnepanelen op te zetten, berekende Vlaamse parlementslid Andries Gryffroy (N-VA) op basis van cijfers van minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Het gaat om administratieve gebouwen, scholen, zorginstellingen, samen goed voor een potentieel van 653 MWp, tien procent van de doelstelling voor 2030.

Aangezien de Vlaamse regering voortdurend zelf zegt dat zonnepanelen een interessante investering zijn, ligt de conclusie voor de hand. En toch. ‘Er bestaat momenteel geen centrale databank die de huidige hoeveelheid geplaatste zonnepanelen bijhoudt’, zegt Gryffroy. ‘Maar we mogen wel veronderstellen dat dit minimaal is.’

Er bestaan al formules die overheden en publieke diensten ertoe aanzetten om zonnepanelen te plaatsen. Het Vlaams Energiebedrijf biedt bijvoorbeeld raamcontracten aan, al dan niet in combinatie met burgercoöperaties, die de financiering, de plaatsing en het beheer van de panelen voor hun rekening nemen.

Bescheiden resultaat

Maar de resultaten blijven voorlopig bescheiden. Sinds begin 2018 is er bijna 6 MWp aan zonnepanelen geplaatst op 133 overheidsgebouwen. Het Vlaams Energiebedrijf onderzoekt momenteel de plaatsing van zonnepanelen door burgercoöperaties bij 28 publieke diensten.

Het Vlaams regeerakkoord belooft beterschap, met het voornemen om de verschillende overheden te ‘responsabiliseren’ om op hun vastgoed hernieuwbare energie te produceren. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) werkt momenteel aan een nieuw zonneplan, dat de periode 2021 tot 2025 moet dekken.

Het kabinet-Demir zegt dat het de bedoeling is om in dat plan engagementen vast te leggen per sector, dus ook van de Vlaamse overheid zelf. Gryffroy stelt voor de lokale besturen meer te betrekken, bijvoorbeeld via de bestaande burgemeestersconvenanten waarmee gemeenten zich vrijwillig engageren om het gebruik van hernieuwbare energie op hun grondgebied te verhogen.