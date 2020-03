NBA. Lakers winnen stadsderby, staartploeg Phoenix verrast Milwaukee

De Los Angeles Lakers hebben zondagavond de stadsderby tegen de Clippers gewonnen. LeBron James en co trokken met 103-112 aan het langste eind in het Staples Center.

‘King James’ was goed voor 28 punten, twee minder dan teamgenoot Anthony Davis. Ook Avery Bradley (24 ptn) vond vlot de weg naar de korf. Bij de Clippers werd Paul George topschutter met 31 punten. Kawhi Leonard maakte er 27.

Voor de Lakers was het de vierde zege op rij, de elfde in twaalf matchen. In de tussenstand van de Western Conference bouwen ze hun voorsprong op de Clippers verder uit (49-13 tegen 43-20).

De nummer één in de Eastern Conference, Milwaukee, leed een verrassende nederlaag bij kelderteam Phoenix. De Bucks gingen met 140-131 onderuit. De thuisploeg maakte vooral in het eerste kwart het verschil (47-28). Devin Booker blonk daarin uit met 20 punten. Hij zou er in totaal 36 maken, drie minder dan bezoeker Khris Middleton.

Milwaukee moest het zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo stellen, out met een knieblessure. Het Griekse fenomeen ontbreekt ook maandag in Denver. Kampioen Toronto, tweede in het klassement, mocht zondag wel vieren. De Raptors pakten de volle buit in Sacramento (113-118).