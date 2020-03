Corona en oliepaniek doen Europese beurzen kelderen

De Europese beurzen openen bloedrood. Nu erbovenop de coronacrisis ook chaos is op de oliemarkt, groeit vrees voor een economische recessie. Ook de Bel20-index zakt steeds dieper weg.

Niet alleen op de oliemarkt is er vanochtend paniek. Ook op de beurzen zien beleggers de onmiddellijke toekomst erg somber in. In Azië sloten de beurzen zowat allemaal 3 tot 5 procent in het rood. En het aandeel van het Saudische staatsoliebedrijf Saudi Aramco dook bij de openingsbel meteen 10 procent lager, waarop de handel in het aandeel op de beurs van Riad tijdelijk werd stilgelegd.

Bel20 7 procent in het rood

Ook in Europa openen de meeste beurzen met zware verliezen. De Eurostoxx 50 koerste na een tiental minuten al zo’n 5 procent lager. De Bel20, de sterindex van de Brusselse beurs, opende ruim 4,5 procent lager om daarna zelfs nog dieper in het rood te zakken en na een tiental minuten al 7 procent in het rood te koersen.

De olieprijs is vanochtend met ruim 30 procent gekelderd tot iets meer dan 30 dollar per vat. De olieprijs nam een duikvlucht als gevolg van het plotse opflakkeren van een prijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland. Dat zorgde voor de grootste daling in de olieprijs sinds de start van de Golfoorlog. Alleen op 17 januari 1991 was de procentuele daling van de olieprijs groter.

Recessieangst groeit

Onder aanvoering van Saudi-Arabië probeerden de OPEC-landen rond dit weekend tot afspraken te komen over productievermindering. Maar Rusland spartelde tegen en wilde hiermee wachten tot juni. In reactie daarop hebben de Saudi’s flinke kortingen aangekondigd en hun oliekraan opengezet, wat de olieprijs spectaculair deed kelderen.

Dat liet zich meteen voelen op beurzen. De kelderende olieprijs komt immers bovenop de toegenomen angst voor een economische recessie als gevolg van de coronacrisis. Die angst groeit met de dag. In een nieuw rapport voorspelt het Nederlandse Rabobank vanochtend bijvoorbeeld dat ook als het virus zich niet verder verspreidt, de economische groei bij onze noorderburen sowieso halveert. In het geval van een pandemie blijft er zelfs nauwelijks groei over, voorspelt Rabobank.