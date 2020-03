Duitsland wil 1.500 kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen opvangen

De Duitse regering is op zoek naar partners om samen 1.500 minderjarige vluchtelingen op te vangen, die zonder ouders vastzitten op de Griekse eilanden.

De Duitse regering wil 1.000 tot 1.500 minderjarige helpen die in erbarmelijke omstandigheden verblijven in de overbevolkte vluchtelingenkampen op een van de Griekse eilanden. In de eerste plaats kinderen jonger dan veertien jaar zonder ouders en kinderen die medische hulp nodig hebben.

Duitsland wil een ‘aanvaardbaar’ deel van de kinderen zelf opvangen, maar kijkt ook naar andere EU-landen om hen bij te staan in de dit plan. Volgens de Deutsche Welle zou aftredend CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer gezegd hebben dat Frankrijk zich mogelijk kan aansluiten bij ‘de coalitie van de willenden’, maar dat werd nog niet bevestigd.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan komt maandag naar Brussel om met functionarissen van de Europese Unie te praten over de vluchtelingencrisis aan de Turks-Griekse grens.

De toch al moeizame relatie tussen Turkije en de EU kwam recent verder onder druk te staan door het besluit van Ankara om migranten op weg naar Europa vrije doorgang te verlenen. Griekenland houdt hen echter tegen aan de grens, en de oproerpolitie heeft daarbij al hardhandig ingegrepen.