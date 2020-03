Bassie en Adriaan krijgen eigen expositie: ‘Een kroon op ons levenswerk’

Bas en Aad van Toor, beter bekend als het populaire kinderduo Bassie & Adriaan, worden de komende zomer in Museum Vlaardingen (nabij Rotterdam) geëerd met een eigen tentoonstelling.

De tentoonstelling ‘Een schat aan herinneringen’ is van 15 juli tot 25 oktober 2020 te zien in Museum Vlaardingen, zo maakten de broers Van Toor maandag bekend. Zij noemen de expositie ‘een kroon op ons levenswerk’.

De expositie zal bestaan uit originele attributen en rekwisieten uit de series, en foto’s en filmmateriaal van hun carrière in en buiten het circus.

Ze wordt ingedeeld in drie thema’s: The Crocksons (over hun beginjaren in acrobatiek), de liveoptredens (waaronder het Circus Bassie & Adriaan) en hun televisiecarrière. Ook krijgen bezoekers een kijkje in het persoonlijke leven van de broers en kunnen ze bij de wall of fame alle prijzen en onderscheidingen van het kinderduo zien.

Daarnaast zijn er diverse activiteiten, van speurtochten tot een stadstour langs diverse opnamelocaties uit de televisieserie.

‘Het is prachtig dat we deze bijzondere tentoonstelling tijdens het 100-jarig bestaan van ons museum kunnen openen’, stelt directeur Léanne Salles van Museum Vlaardingen.