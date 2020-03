Drama in de Parkvijver in Hoeilaart. Na twee eenzame jaren had de zwaan er eindelijk een vrouwtje gekregen. Maar gisterochtend doodde hij haar voor de ogen van onthutste omstanders.

Twee jaar lang had Beatrice Danau (61) hartzeer toen ze naar buiten keek. Want op de Parkvijver zag ze altijd weer die eenzame zwaan. Tot vorige maand. De stad Brugge schonk de Vlaams-Brabantse gemeente ...