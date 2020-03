Rechtbank beslist woensdag over strafmaat Harvey Weinstein

De gevallen Hollywoodproducer Harvey Weinstein kent op woensdag 11 maart zijn straf. Hij riskeert tot 25 jaar cel voor verkrachting en aanranding.

Weinstein werd op 24 februari door een rechtbank in New York schuldig bevonden aan aanranding van een voormalige assistente, Mimi Haleyi, in 2006 en verkrachting van Jessica Mann die destijds actrice wilde worden. De jury heeft Weinstein daarnaast vrijgesproken van drie andere onderdelen van de aanklachten, waarvan twee voor ‘roofzuchtige verkrachting’.

De voormalige filmproducent werd na de uitspraak over de schuldvraag in februari opgenomen in het ziekenhuis met klachten van pijn in de borst en werd donderdag overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis van Rikers Island. Hij arriveerde in de rechtbank ook al sterk vermagerd en met een looprekje.

Weinstein, die alle beschuldigingen ontkent, liet eerder al weten in beroep te zullen gaan tegen zijn veroordeling. Hij moet zich ook nog voor andere feiten verantwoorden voor de rechtbank in Californië, waar hij in januari in beschuldiging werd gesteld van de verkrachting en aanranding van twee vrouwen in 2013.