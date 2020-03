Batibouw trekt kwart minder bezoekers

De voorbije dagen vonden goed 187.000 bezoekers de weg naar Brussels Expo voor Batibouw. Dat zijn er goed een kwart minder dan vorig jaar. De invloed van het nieuwe coronavirus was vooral in het laatste weekend voelbaar, verklaart de organisatie.

De editie van dit jaar was een vernieuwde editie, die twee dagen korter was en waar bezoekers op weekdagen na 16 uur gratis binnen konden. Volgens de organisatie lag de beurs op koers voor een lichte stijging van het aantal bezoekers, maar de invloed van het coronavirus was ‘vooral in het laatste weekend uiteindelijk toch voelbaar’. ‘De vernieuwde editie kon op heel wat enthousiasme rekenen van zowel bezoekers als exposanten’, klinkt het zondagavond in een slotbalans.

‘Aan die bijzondere omstandigheden konden we weinig veranderen,’ stelt Frédéric François, algemeen directeur van beursorganisator FISA. Toch onthoudt hij vooral de positieve signalen. ‘Op woensdag op het eind van de dag lag het totale aantal bezoekers nog een procent hoger dan vorig jaar. We zagen toen volop het effect van een aantal belangrijke aanpassingen die we dit jaar aan de beurs hebben gemaakt.’

Er werden verschillende maatregelen genomen tegen het coronavirus. Mitsubishi Electric, een producent van warmtepompen en aircosystemen, neemt geen risico’s en liet de dag voor de start weten dat het zijn stand handhaaft, maar niet zal bemannen.

Batibouw duurde dit jaar nog negen dagen, van 29 februari tot en met 8 maart. De twee dagen voorbehouden voor professionele bezoekers, die traditioneel de opening voor het grote publiek voorafgingen, zijn geschrapt. Ze werden vervangen door drie onafhankelijke vakbeurzen die tijdens de beurs plaatsvinden. Meer dan 8 op de 10 in opdracht van FISA bevraagde onderzoekers stelde dat ze de bouwbeurs in hun omgeving zou aanraden.

Batibouw lokte vorig jaar 257.000 bezoekers, ook al een daling met 10 procent tegenover 2018. Volgend jaar loopt de beurs van 27 februari tot en met 7 maart.