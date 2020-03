Beerschot wint verdiend van OHL in heenwedstrijd van promotiefinale, maar blijft achter met dubbel gevoel

De eerste veldslag om een ticket naar 1A is gewonnen door Beerschot. Voor eigen publiek waren de Kielse Ratten een klasse sterker dan OH Leuven. Dat het slechts 1-0 bleef in de heenmatch was enkel te danken aan doelman Laurent Henkinet.

De aftrap in het Olympisch Stadion werd gegeven door niemand minder dan Benito Raman, die in 2013 zes maanden voor Beerschot speelde. Weerklonk van de tribunes: ‘Alle boeren zijn homo’s’ …

De thuisploeg was van bij de aftrap wakker. Henkinet moest al in de eerste minuut redding brengen voor OHL. Reden voor de paarse aanhang om nog harder te gaan roepen. Beerschot durfde in een zenuwachtige partij vooruit te spelen terwijl de Leuvenaars krampachtig de bal probeerden rond te spelen op zoek naar een opening. Toen dat toch eens gebeurde, bracht Joren Dom redding met een acrobatische redding. Maar verder waren spitsen Jérémy Perbet en Thomas Henry veel te statisch. Al raakten de bezoekers wel een keer de lat, via een Beerschots hoofd.

Henkinet was allesbehalve statisch. De Leuvense doelman speelde een dijk van een match. Eerst haalde hij een kopbal van Jorden Dom vanonder zijn lat, waarna hij ook Denis Prychynenko en Marius Noubissi het scoren belette met uitstekende saves. Maar toen Tarik Tissoudali goed wegdraaide in de zestien was Henkinet kansloos. Beerschot verdiend op 1-0. Leuven zag af en toen Frédéric Duplus even verzorgd werd, werd er een hartig woordje gesproken aan de bank.

Beerschot verzuimt het af te maken

Dat haalde echter weinig uit want Henkinet moest voor de pauze nog een keer redding brengen bij een goeie kans voor de thuisploeg. Beterschap na de koffie dan? Nee. Meteen na rust moest Frédéric Frans maar binnenkoppen terwijl Henkinet naast zijn doel stond na een zoveelste ingreep, maar de verdediger kopte tot zijn eigen ongeloof over de kooi van OHL.

Terwijl de regen met bakken uit de hemel kwam, viel de partij een tijdje stil. Mike Vanhamel kwam wel even onzorgvuldig uit, maar Het Kiel ademde opgelucht adem toen Henry de bal op het dak van het doel lobde. OHL puurde daar wel een hernieuwd enthousiasme uit, maar liep bijna op een tegenstoot toen Noubissi diep werd gestuurd. Jan Van den Bergh (ex-Beerschot) bracht echter redding voor de neus van Henkinet.

Na een mindere periode van beide ploegen trilden de netten voor de tweede keer op Het Kiel. De vreugde voor de tweede goal van Tissoudali was van korte duur want er werd gefloten voor (nipt) buitenspel, bevestigd door de VAR. Beerschot was weer los en kwam wat later opnieuw dreigen. Deze keer hield Henkinet – wie anders? – Noubissi van een doelpunt. Aan de overkant moest Vanhamel ook eens plat na een misverstand in de thuisdefensie.

Beerschot werd in het slot nodeloos zenuwachtig terwijl de bezoekers ballen in de box pompten. Dat leverde tot tweemaal toe een gevaarlijk standje op voor doel, maar Vanhamel was telkens bij de pinken. Vooral zijn save op een kopbal van Henry was fenomenaal. Zo bleef het in de eerste wedstrijd om promotie naar 1A 1-0 voor Beerschot en daar zal vooral OHL héél blij mee zijn. Afspraak volgende zaterdag om 20u30 aan Den Dreef.