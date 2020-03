Mousa Dembélé bevestigt officieel afscheid als Rode Duivel

Mousa Dembélé (32) heeft zijn afscheid als Rode Duivel officieel aangekondigd. Dat deed hij in een interview met Gilles De Bilde bij VTM. Dembélé voetbalde 14 jaar voor de nationale ploeg en wil zich naar eigen zeggen op zichzelf focussen sinds hij in China voetbalt. ‘Ik wil gewoon fit geraken, plezier hebben en bij Guangzhou mijn best doen’, luidt het. ‘Dus ja, nu is het officieel.’

Het gonsde al een tijdje dat Dembélé als Rode Duivel zou stoppen, maar nu heeft de voetballer het zelf officieel bevestigd. ‘Mijn plan was om na het WK in Rusland sowieso te stoppen’, vertelt Dembélé bij VTM. ‘Bij Tottenham was mijn programma al scherp en met ook de nationale ploeg erbij was het heel veel. Ik had veel blessures en heb nooit écht tijd gehad om te recupereren. In mijn hoofd was dat chaotisch.’

‘Martinez rekende op me voor het EK’

Dembélé speelde desondanks wel nog mee in de interlands tegen Schotland en IJsland in het najaar van 2018, maar toen hij begin vorig jaar Tottenham verliet voor het Chinese Guangzhou R&F, was het voorbij. ‘Ik heb Roberto Martinez gebeld toen ik naar China ging. Hij stelde voor om een jaar te wachten en te kijken hoe ik me bij Guangzhou zou voelen. Hij zei wel dat hij op me rekende voor het EK. ‘Na het toernooi kan je rustig stoppen’, klonk het.’

Een trip naar het EK 2020 zal alvast niet gebeuren, want Dembélé geeft duidelijk aan dat dit het einde van zijn carrière bij de Duivels is. ‘Martinez heeft me nog een paar keer gebeld, maar intussen heb ik al een tijdje geen contact meer met hem. Ik heb niet aangekondigd dat ik zou stoppen, maar voor mij was dat eigenlijk al een tijdje duidelijk. Dit is een afgesloten hoofdstuk, ook als Martinez me in de aanloop naar het EK zou bellen. Dus ja, het is nu officieel.’

Altijd trots

Dembélé is desondanks trots dat hij altijd voor België heeft kunnen spelen. ‘Maar toen ik naar China verrtrok, wilde ik me gewoon op mezelf focussen. Fit geraken, plezier hebben en mijn best doen. Geen zorgen over jetlags of nieuwe blessures. Het was een bewuste keuze.’

Dembélé (links onderaan) voor een EK-kwalificatiematch tegen Kazachstan in 2008. Foto: BELGA

Dembélé maakt in 2006 op 18-jarige leeftijd zijn debuut bij de Rode Duivels in een wedstrijd tegen Slowakije. Hij maakte deel uit van de selecties op het WK 2014 in Brazilië, Euro 2016 in Frankrijk en het WK 2018 in Rusland. Zijn teller bij de Rode Duivels blijft staan op 82 officiële wedstrijden waarin hij 5 keer tot scoren kwam. Hij was ook een belangrijke pion in de Belgische selectie die op de Olympische Spelen van 2008 in Peking net naast een medaille greep.

In clubverband speelde de Antwerpenaar, aanvankelijk als spits, voor Willem II in Nederland. Nadien zouden passages volgen bij AZ, Fulham en Tottenham. In januari 2019 maakte hij de overstap naar het Chinese Guangzhou R&F. Zijn laatste interland werd de Nations League-wedstrijd in IJsland (0-3) op 11 september 2018.