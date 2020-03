Sporting Lokeren verkeert in volle crisis maar maakt samenwerking bekend met Guinese club Hafia

Sporting Lokeren gaat een samenwerking aan met Hafia FC, een club uit de Guinese hoofdstad Conakry. Dat bevestigde de club uit 1B zondag.

“We hadden het bericht liever nog wat achter gehouden, maar in Guinee stonden ze er blijkbaar op om het nieuws nu al te melden”, verklaarde voorzitter Louis de Vries. “Hafia heeft een academie en wil met ons samen werken. Dat is echter nu niet onze hoogste prioriteit. Die ligt op een totaal ander vlak.”

Maandag komt de Raad van Bestuur van de Waaslandse cmub samen om de toekomt van het stamnummer 282 te bespreken. De Vries wil er alles aan doen om zijn club te redden van de financiële rompslomp waarin die zit.

“We gaan kijken hoe we de zaak kunnen oplossen. De deal met Hafia is dus eigenlijk bijzaak. Ik hoop dat we met de Raad van Bestuur tot een oplossing komen. Er ligt alvast een voorstel op tafel en daar zullen wij ons over buigen. Meer kan ik daar nu nog niet over kwijt.”