Antwerp Giants verslaat Spirou Charleroi in zinderende bekerfinale en volgt zichzelf op

Feestje voor Telenet Giants Antwerp in een volgelopen en met 6.300 toeschouwers gevuld Vorst Nationaal. De Sinjoren wonnen voor de tweede keer op een rij immers de Beker van België. De Giants wonnen na een beklijvende kamp en met 83-78 van Spirou Charleroi.

De studieronde was voor Telenet Giants Antwerp. Luka Rupnik met een bom en Dave Dudzinksi met een dunk stuwden de Giants dan ook naar een 5-0 bonus. Charleroi reageerde echter onmiddellijk en via Anthony Beane: 5-5. De Giants verloren echter niet hun momentum en via Hans Vanwijn, Dave Dudzinski en Luka Rupnik ging het maximaal naar 17-8. De Antwerpse ploeg vergat echter door te drukken en Charleroi reageerde via de met driepunters uitpakkende Kenny Smith en Axel Hervelle. Na een 3-12 tussenspurt flikkerde er na het eerste kwart dan ook een 20-20 tussenstand op het scorebord.

Charleroi leidt na twee kwarts

In het begin van het tweede schuifje bouwde Charleroi die kloof via onder meer ex-Giants en Antwerpenaar Yoeri Schoepen na 22-27 en ondanks dunks van Ibrahima Fall Faye verder uit naar een 24-32 en 32-40 bonus. In het slot van de eerste helft volgde er evenwel een Antwerpse reactie. De defense werd aangescherpt en met korven van Luka Rupnik, Vic Sanders en een bom van Hans Vanwijn ging het naar een 38-40 en een 40-43 tussenstand halfweg.

Telenet Giants Antwerp kwam tevens sterk uit de kleedkamer. Luka Rupnik was de dirigent van een schitterend derde kwart en leidde de Sinjoren naar een 16-1 tussenspurt: 56-41. Charleroi was volledig van slag en de selectie van coach Christophe Beghin drukte dan ook met collectief basketbal en via ook Stephaun Branch door naar een 58-44 bonus. Luka Rupnik controleerde en de Giants begonnen na 58-47 dan ook het slotkwart met een 68-54 voorsprong.

Foto: BELGA

Charleroi wilde niet plooien en Axel Hervelle toonde veel karakter en punch. De Spirous knokten zich dan ook terug in de match. Na vier minuten in het slotkwart scoorde Telenet Giants Antwerp pas en was de remonte van Charleroi een feit. Owen Klassen zorgde voor 70-66. Charleroi hapte echter naar adem en na bom van Luka Rupnik ging het met een dunk van Stephaun Branch naar 77-69.

Nervositeit

De Giants hadden de Cup in het vizier, maar nervositeit maakte nog een bescheiden comeback van Charleroi en via Alex Libert mogelijk. Dave Dudezinksi, Owen Klassen en Ibrahima Fall-Faye verdwenen met 5 fouten bij de Giants tevens uit de match. Axel Hervelle lukte 80-75 maar Vrenz Bleijenberg pakte op een goed moment met een blockshot uit en Hans Vanwijn legde de Antwerpse zege met een dunk vast. De vele Antwerpse fans konden het feestje dan ook inzetten. Luka Rupnik werd met 21 punten, 5 rebounds en 8 assists tevens uitgeroepen tot MVP van de wedstrijd.

Telenet Giants Antwerp-Charleroi 83-78

Telenet Giants Antwerp: Branch 4, Klassen 4, Donkor 0, Vanwijn 18, Sanders 14, Blejenbergh 3 , Kesteloot 1, Dudzinski 11, Fall Faye 7, Rupnik 21

Charleroi: Beane 19, Greenwood 0, Libert 13, Hervelle 11, Delacic 0, Samardzic 0,, Schoepen 7, Sharma 5, Smith 23

Kwarts: 20-20, 20-23, 28-11, 15-24