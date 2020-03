Meer dan 6.000 deelnemers aan Brusselse mars voor vrouwendag

Goed 6.300 mensen trotseren zondagnamiddag de regen voor een mars voor internationale vrouwendag. Dat blijkt uit de officiële telling van de Brusselse politie.

‘We willen eerst en vooral naar voor brengen dat strijden tegen de ontmanteling van de sociale zekerheid ook strijden is tegen seksistisch geweld’, aldus initiatiefnemer Wereldvrouwenmars. ‘De gelijkheid tussen vrouwen en mannen is cruciaal, maar zonder financiële middelen blijft dat tevergeefs. Hoe strijden tegen een overbelasting aan huishoudelijk werk als we geen kwaliteitsvolle en toegankelijke openbare diensten hebben?’

‘Stop rape culture’ (‘Stop de cultuur van verkrachting’). Foto: BELGA

De mars ging om 14 uur van start aan Brussel-Centraal, en vooraf waren er al toespraken, getuigenissen en een flashmob. De stoet trok naar het Justitiepaleis en kwam rond 15 uur terug aan Brussel-Centraal. ‘Solidariteit met de vrouwen wereldwijd’, is te horen in de mars, maar ook ‘neen aan seksisme’.

Nationale vrouwenstaking

Het Collecti.e.f 8 maars organiseert naar aanleiding van internationale vrouwendag voor de tweede keer een nationale vrouwenstaking. Onder het motto ‘We stoppen allemaal, we stoppen alles, we stoppen overal’ worden vrouwen opgeroepen 48 uren te staken. De socialistische vakbond ABVV heeft voor beide dagen, zondag en maandag, een nationale stakingsaanzegging ingediend.

Met 'staken' wordt niet alleen bedoeld het werk neer te leggen, maar ook het verzaken aan huishoudelijke taken, niet naar lessen te gaan en te stoppen met consumeren, verduidelijkt het collectief. De stakers protesteren onder meer tegen het gebrek aan crèches en hekelen het feit dat huishoudelijk werk vooral door vrouwen wordt uitgevoerd.

Omdat 8 maart dit jaar op een zondag valt, zal de actie tot maandag 9 maart doorgaan zodat alle vrouwen hun eisen naar buiten kunnen brengen binnen hun werkplek of opleidingsfaciliteit en zodat vrouwen ‘kunnen gaan staken, zelfs als ze niet werken op zondag’. De organisatie roept vrouwen ook op maandag 9 maart ‘lawaai te maken’ tussen 11 en 14 uur.