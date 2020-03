Duitser Max Schachmann verrast Teuns en Benoot na spannende finale in eerste etappe Parijs-Nice

De eerste etappe van Parijs-Nice heeft al meteen het nodige spektakel opgeleverd. De wind en de regen zorgden voor een nerveuze finale met klassementsrenners Romain Bardet en Warren Barguil als belangrijkste slachtoffers. Na een spetterende finale won de Duitser Max Schachmann voor onze landgenoten Dylan Teuns en Tiesj Benoot. Julian Alaphilippe finishte als vierde.

Oef, er werd gekoerst. Dat was de teneur ’s ochtends aan de start in Plaisir. Daar zou 160 kilometer verder ook de finishlijn liggen. Tussenin wachtte de renners vooral smalle wegen, een hoop nattigheid en tamelijk veel wind. Alle ingrediënten om er een nerveuze waaieretappe van te maken waren bijgevolg aanwezig.

Behoudens een vroege vlucht van twee moedige Fransen viel er het eerste wedstrijduur weinig te beleven. Tot plots de wind zijn rol begon te spelen. Het peloton scheurde meermaals, kromp terug in elkaar en spatte weer uiteen onder impuls van Tiesj Benoot. Hij kreeg vijftien renners met zich mee, waarbij een sterke Quintana en een attente Alaphilippe.

Die Alaphilippe pakte bij de eerste tussenspurt de drie seconden voor Benoot en toen beide renners merkten dat ze een kloofje hadden, trokken ze prompt door. Het duo pakte al snel een halve minuut op een groter wordend peloton waar vooral Bora hansgrohe en Bahrain-Merida probeerden de schade te beperken. Later zou blijken waarom. Maar een gebrek aan samenwerking achteraan zorgde ervoor dat de twee vluchters hun kloof beetje bij beetje konden uitdiepen.

Benoot en Alaphilippe in de aanval. Foto: Photo News

Toch gaven ze zich in het peloton nog niet gewonnen. Garcia Cortina, Grosschartner en De Buyst haalden het onderste uit de kan en slaagden erin de kloof beetje bij beetje kleiner te maken, vooraan had Alaphilippe last van verkleumde handen. Een laatste beklimming, op vijf kilometer van het einde, zou niet beslissen over winst of verlies maar wel over het lot van de twee vluchters. Helaas voor Benoot en Alaphilippe werd er achteraan nog één keer flink doorgetrokken. Teuns en Schachmann probeerden de oversteek te maken. Het duo leek in het opzet te slagen maar Alaphilippe en Benoot kraakten niet. Na een heuse krachtmeting tussen de twee duo’s kregen we toch een viertal vooraan, Schachmann trok meteen door. Maar ook de Duits kampioen kreeg geen vrijheid.

Met vier leiders reden we Plaisir binnen, onder de vod viel Benoot aan. Onze landgenoot kon de klus echter niet klaren. Spurten dus en daarin begon Dylan Teuns van heel ver. Te ver, zo bleek. Schachmann wachtte het moment af en had op de streep ruim de tijd om het zegegebaar te maken, voor Teuns en Benoot, na een spetterende finale. Schachmann is meteen ook de eerste leider, zowel Teuns als Benoot doen wel goede zaken met het oog op het eindklassement.