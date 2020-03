CD&V bevraagt leden over regeringsvorming

CD&V wil weten wat de leden denken van de koers die de partijtop volgt in de onderhandelingen over een nieuwe federale regering om vast te houden aan een Vlaamse meerderheid. De partij stuurde dit weekend een online enquête uit. Dat schrijft Het Laatste Nieuws zondag en bevestigt CD&V-voorzitter Joachim Coens.

Coens had in de aanloop naar zijn verkiezing als partijvoorzitter gezegd dat hij de leden meer wou betrekken. Op de nationale nieuwjaarsreceptie mochten de leden al een eerste keer stemmen over het thema van een partijcongres, nu mogen ze zich uitspreken over de situatie rond de federale regeringsvorming.

In de enquête vraagt CD&V aan zijn leden om uit een lijst met inhoudelijke thema’s drie prioriteiten naar voor te schuiven. Het gaat om thema’s als economie op mensenmaat, koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit, veiligheid en migratie, betaalbare en toegankelijke zorg, klimaatambitie op mensenmaat, instellingen die werken en een ethisch kader voor de meest kwetsbaren.

In de enquête wordt aan de leden ook gevraagd wat ze vinden van de koers om steeds te pleiten voor een meerderheid aan Vlaamse kant. De leden mogen ook zeggen wat ze vinden dat CD&V moet doen als het onmogelijk blijkt om een regering met Vlaamse meerderheid te vormen: meewerken aan een regering met liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten, blijven vasthouden aan een Vlaamse meerderheid en (indien dat niet kan) kiezen voor oppositie of nieuwe verkiezingen.

Timing opvallend

De partijtop van CD&V pleit al sinds de verkiezingen van 26 mei voor een coalitie met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens en dus met PS en N-VA. Maar PS wil geen regering met N-VA vormen en de druk op CD&V neemt toe om de eis voor een Vlaamse meerderheid los te laten en te gaan voor een coalitie met de paars-groene partijen, de zogenaamde Vivaldicoalitie.

De timing van de enquête, die zaterdagmorgen werd gelanceerd, is opvallend. Maandag moeten de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) verslag uitbrengen bij de koning.

‘Het is de bedoeling om na te gaan wat er leeft bij onze leden’, zegt Joachim Coens. In welke mate er rekening gehouden wordt met de resultaten, hangt af van de representativiteit. ‘Het maakt natuurlijk een verschil of er enkele honderden dan wel enkele duizenden leden de enquête invullen.’ Een echte deadline voor de enquête is er niet, maar de voorlopige resultaten zullen ongetwijfeld besproken worden op het wekelijkse politiek bestuur dat maandag vergadert.