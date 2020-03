Nu exact tweehonderd bevestigde besmettingen in België

gisteren

In het zog van Marc Van Ranst: ‘Ik maak me geen illusies, de guillotine staat al klaar’

Zo scherp hij is als tweep, zo bedaard is de viroloog in Marc Van Ranst. Maar wel twee keer een krijger. ‘We gaan hier ongelofelijk veel uit leren. Geen enkele epidemie is ooit beter in kaart gebracht.’ Verslag van een dag in de race tegen corona. Filip Rogiers, foto’s Jimmy Kets