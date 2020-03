VIDEO - De Amerikaanse president Donald Trump bezocht vrijdag het Center for Disease Control in Atlanta. Hij wou de dokters een compliment geven voor hun aanpak van de coronacrisis, maar dat draaide iets anders uit. Trump had het vooral over zichzelf, en zijn mogelijk natuurtalent als dokter.

'Eigen lof stinkt', luidt het bekende spreekwoord, maar daar trekt Trump zich niets van aan. Vorig jaar noemde hij zichzelf nog 'the chosen one' om de handelsoorlog met China uit te voeren.