F1-race Bahrein wordt zonder publiek verreden door coronavirus

De GP van Bahrein, de tweede race op de F1-kalender, zal achter gesloten deuren verreden worden.

Ook de autosportwereld wordt getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Bahrein is één van de landen die ernstig getroffen is en uit voorzorg voor zowel de locale bevolking, de fans, de rijders en al het personeel actief in de Formule 1 zal de race zonder publiek verreden worden.

"De veiligheid is onze eerste prioriteit," luidt het in een mededeling.

De GP van Bahrein 2020 wordt zo de eerste race in de geschiedenis van de Formule 1 die zonder publiek wordt verreden.

Binnen een week start het nieuwe F1-seizoen 2020 met de GP van Australië die op 15 maart in Melbourne plaatsvindt. Voorlopig gaat de race gewoon zoals gepland met publiek door. Eerder werd al wel de GP van China geannuleerd omwille van het coronavirus.

