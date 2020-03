Maggie De Block heeft oplossing klaar voor tekort aan mondmaskers in ons land: 'Nog langer wachten is geen optie'

In België werden zaterdag 60 nieuwe besmettingen met het coronavirus bekendgemaakt. Dat zet de teller voor ons land op 169. De cijfers stijgen dus, maar intussen heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) toch al één zorg minder: het tekort aan mondmaskers in ons land is bijna opgelost. Er is een producent gevonden en 'de offerte ligt klaar om goedgekeurd te worden'. Al wil dat niet zeggen dat we nu massaal met mondmaskers moeten rondlopen.

Veel huisartsen en apotheken hebben er geen meer en ook de ziekenhuizen in ons land zitten stilaan door hun voorraad heen. 'Nog langer wachten op mondmaskers is geen optie', zei De Block. En daarom schreef België – naast de gezamenlijke aanbesteding met de EU-lidstaten – nog een eigen openbare aanbesteding uit voor mondmaskers. Met succes. 'De offerte ligt klaar om goedgekeurd te worden', klinkt het bij het kabinet-De Block. Wie de mondmaskers voor ons land zal produceren en hoeveel er worden geleverd, wil de minister niet zeggen.

Voer voor discussie

Zeker is dat de maskers tot heel wat discussie hebben geleid. Zo maakte De Block duidelijk dat ze het niet pikte dat EU-lidstaten Duitsland en Tsjechië geen medisch materiaal als mondmaskers, handschoenen en beschermende pakken wilden uitvoeren. 'Ik vind dat we solidair moeten zijn. Onze reserves zitten geblokkeerd en dat is niet in de geest van de Europese Unie', zei De Block op een vergadering met haar Europese collega’s.

Ook in eigen land waren de mondmaskers voer voor discussie. Zo maakte Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) duidelijk dat ze het niet langer kon aanzien dat er zo getalmd werd. 'Ik ging dan maar zelf op zoek naar een producent. Ik wou aantonen dat er wel degelijk productie en beschikbaarheid was. De producent die ik vond, is zelfs een Oost-Vlaming die in India zijn fabriek heeft en binnen de tien dagen kan leveren aan de Belgische groothandelaars. Vier uur nadat ik dat wereldkundig maakte, kreeg die producent al een openbare aanbesteding in de bus van onze minister.'

Depoorter is blij dat een oplossing in de maak is. Toch laat ze het niet na nog even te sneren. 'Ik vind het erg dat ons land acht ministers van Volksgezondheid telt en ik als Kamerlid hun werk moet doen.' Minister De Block wenste niet op die beschuldigingen in te gaan.

Draag ze niet

Gezondheidsinstituut Sciensano verduidelijkt intussen dat het geen zin heeft om als burger de voorraden mondmaskers in de winkels op te kopen. Meer nog: het roept op dat zeker niet te doen. 'Mondmaskers dragen om jezelf te beschermen tegen het coronavirus, heeft weinig zin. Enkel voor patiënten die besmet zijn met het coronavirus en voor zorgpersoneel is zo’n masker nuttig. Daarom is het belangrijk dat mondmaskers voor hen beschikbaar blijven.'