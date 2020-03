Antwerp opnieuw dankzij Refaelov langsheen Kortrijk

Lior Refaelov (33) schoot Antwerp enkele weken geleden in Kortrijk naar de bekerfinale, en trapte zijn ploeg nu opnieuw naar een 0-1-zege, met een heerlijke vrijschop. Een goeie zaak voor de Great Old, dat vertrouwen tankt richting bekerfinale.

Aan de ene kant: elf spelers die niks meer te winnen of te verliezen hadden. Aan de andere kant: elf spelers die al zeker waren van Play-off 1 en niet geblesseerd wilden raken, met het oog op de bekerfinale. Eerlijk? Onze verwachtingen lagen niet al te hoog, zeker met dat moeilijk bespeelbare veld in het achterhoofd. Het wedstrijdblad was aanvankelijk dan ook nog eens fout – ze hadden de Antwerp-opstelling van in de bekermatch gekopieerd, met de geblesseerde Gano in de spits. Dat beloofde.

Nu, ondanks het trage tempo ging het wel nog op en af. Dat leverde langs beide kanten kansjes op. Mboyo volleyde over en stuurde meteen daarna ook Makarenko knap diep, maar Bolat haalde de zwakke voorzet eruit. Aan de overzijde rukte Miyoshi – de vervanger van Refaelov, die rust kreeg – op, waarna Rodrigues de bal laag in de hoek mikte. Jakubech pakte uit met een goeie save, hij duwde in corner.

Rouwband bij Kortrijk

De mannen van Vanderhaeghe – die met een rouwband speelden, om de overleden moeder van een materiaalman te eren – kwamen vooral goed weg rond het halfuur. Lamkel Zé had bijna zijn eerste beslissende actie in maanden beet toen hij doorkopte en Mbokani – mogelijk nipt buitenspel – alleen op Jakubech afstuurde. De topschutter leverde echter een bizar lobje af, in de armen van de Kortrijkse keeper. Hij zette die misser wel bijna meteen recht, door vanaf twintig meter, schuin voor doel, loeihard op de lat te trappen. Uit de herhaling bleek dat Jakubech er nog met een handje tussen zat.

Het slotakkoord van de eerste helft was voor De Sart – Julien, want bij de bezoekers zat Alexis op de bank. Ook al kreeg hij net voordien verzorging, hij haalde nog eens stevig uit. Bolat ging echter prima plat.

Ook na rust kregen beide teams de nul niet meteen van het bord. Mboyo kreeg nochtans twee prima schietkansen, maar hij wachtte telkens een fractie te lang om af te drukken, en zo brachten De Laet en Arslanagic redding. Die laatste had intussen een tulbandje om, nadat hij verzorgd was aan – wat leek – zijn oor. Toen Antwerp even met tien man stond, kon Van der Bruggen trouwens bijna profiteren, maar hij kopte recht op Bolat.

Dan toch nog die goal

Nadat D’Haene de eerste gele kaart kreeg – en geschorst is voor de slotspeeldag – was het ook tijd voor de eerste wissel. De Sart – dit keer Alexis – loste Miyoshi af, én kwam een minuutje later dicht bij de openingsgoal. Hij mikte over het doel van Jakubech, die wat later zelf weer uitpakte met een goeie save op de volley van Haroun. Geen goal in zijn driehonderdste match in eerste klasse.

Of er een ploeg was die de drie punten verdiende? Op basis van het spel niet, op basis van de kansen eerder Antwerp. Je moet ze natuurlijk wel binnen trappen. Maar intussen stond behalve Mbokani ook Refaelov op het veld – al goed voor tien competitiegoals. En toen Hoedt werd neergelegd door Lepoint, kreeg de Israëliër de kans om nog eens vrijschop binnen te krullen, wat hij ook op heerlijke wijze deed. 0-1 was meteen ook de eindscore, net als enkele weken geleden in de beker. De man die de Great Old toen vanaf de stip naar de finale trapte? Juist ja, Refaelov.