Standard laat met tien man punten liggen tegen STVV

STVV pakte een punt in Luik. Een draw die hoop geeft na drie nederlagen op een rij, maar ook niet mag verblinden. Zinho Vanheusden moest voor de rust al naar de kant na een rode kaart, afwachten hoe hoog de schorsing van de Hasselaar zal oplopen.

STVV pakte een punt in Luik. Een draw die hoop geeft na drie nederlagen op een rij, maar ook niet mag verblinden. Zinho Vanheusden moest voor de rust al naar de kant na een rode kaart, afwachten hoe hoog de schorsing van de Hasselaar zal oplopen.

De elf van STVV daags voor de aftrap benoemen, is tegenwoordig hetzelfde als een lottoformulier invullen. De kans om elk kruisje juist te hebben, is miniem. Milos Kostic wisselde zijn elftal tegen Standard op maar liefst vijf posities in vergelijking met de nederlaag tegen Mechelen. Mmaee, Matsubara, Asamoah, Durkin en Colidio verdwenen uit de basis. Teixeira, Garcia, De Ridder, De Bruyn en Botaka kwamen in de ploeg.

Rood voor Vanheusden

Kostic is aan een informatieronde bezig om na de reguliere competitie tot een evaluatieronde te kunnen overgaan. Lees: Muscat en vooral Tateishi zullen dan beslissen wie voldoet en wie niet. Moeten de elf Kanaries die op Sclessin tussen de lijnen stonden vrezen of hopen? Vooral dat laatste, al moeten we er meteen bij vertellen dat het moeilijk is om op basis van het duel met Standard verregaande conclusies te trekken. Omdat de Rouches, met Cop en Shamir in de plaats van Oulare en Amallah, niet speelden alsof hun leven er vanaf hing en omdat Zinho Vanheusden nog voor rust rood onder de neus geduwd kreeg. De Hasselaar ging veel te fors en onbesuisd door op de dij van De Bruyn, terechte uitsluiting. Mogelijk mist Vanheusden daardoor de start van play-off 1, (begin) volgende week krijgt hij daar uitsluitsel over.

Wat is ons dan opgevallen in Luik? Dat Jorge Teixeira voor meer rust zorgt achterin. Een verrassing is dat niet. De Portugees heeft ervaring te koop, kan met elke beer het duel aangaan en weet waar hij moet lopen. Iedereen naast en voor Teixeira leunt op de Truiense centrumverdediger.

Wat nog? Wel, Seung-Wu Lee kreeg voor de tweede week op rij een basisplek cadeau en stond op Sclessin zijn mannetje. Kort maar kranig. Onbevreesd. En de Zuid-Koreaan keek niet op een meter meer of minder. Sloot goed aan bij Suzuki en trapte binnen het halfuur twee keer op doel. Het eerste schotje was veel te slap, de tweede krul moest Bodart in hoekschop ranselen. Knap ook hoe Suzuki fysiek overeind bleef tegen de Rouches.

Zeker in de aanvangsfase won hij meerdere potige duels, waardoor STVV er knap uit kon komen, goed gebruik makend van de snelheid van De Bruyn. Alleen de laatste pass ontbrak te vaak. Al langer een probleem bij de Kanaries, iets waar toch aandacht aan moet besteed worden met het oog op volgend seizoen. Want ook al speelden de Kanaries op verplaatsing bij een play-off 1-deelnemer een degelijke partij, het kon niet scoren. Zelfs niet met bijna een uur een mannetje meer op het terrein. In zijn laatste vier wedstrijden scoorde STVV één keer, net voordien werd wel vijf keer raak getroffen tegen Eupen.

Nauwelijks kansen tegen tien

Het verdiende gelijkspel in Luik zal de Kanaries hoop geven voor de match tegen Anderlecht en vooral play-off 2. Maar mag anderzijds dan ook weer niet verblinden. Want Standard lag na de pauze niet onder tegen tien Kanaries. Steppe moest zelfs een prachtredding uit de handschoenen schudden om Oulare in de slotfase van de 1-0 te houden.